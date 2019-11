Mourinho está de vuelta y ya genera todo tipo de reacciones 

La vuelta de José Mourinho a Inglaterra ha provocado un torrente de optimismo entre los adeptos al Tottenham Hostpur, con el objetivo de romper la racha de once años sin ganar un título.

La decisión de no contar más con Mauricio Pochettino, el hombre que ha llevado la nave londinense en los últimos cinco años, y la de contratar a Mourinho, despedido el año pasado del Manchester United, ha sido vista como un cambio positivo para algunos exjugadores.



Paul Gascoigne, jugador del Tottenham durante cuatro temporadas, habló para la cadena británica Sky Sports y dijo que Mourinho es un mánager "excepcional". "Si yo fuera jugador del Tottenham estaría encantado de que viniera. Para mí, Alex Ferguson y Bobby Robson son los mejores y Moruinho no está muy lejos de ellos. Ahora mismo no puedes conseguir muchas cosas mejores", explicó.



"No creo que le lleve mucho tiempo hacerse con el vestuario. Influirá en los jugadores. José querrán fortalecer a su equipo y llevarlo al nivel de Liverpool y Manchester City", señaló Gascoigne.



También habló para Sky Sports Graeme Souness, jugador del Tottenham en los 70, quien alabó el conocimiento futbolístico de Mourinho. "Sabe lo que le espera, conoce a los jugadores a los que se va a enfrentar. Ha ganado títulos allá donde ha ido y espero que haga lo mismo aquí. El Tottenham ha ganado dos trofeos en 28 años, no es suficiente para un club grande. Necesitan a alguien que pueda cambiar lo que es percibido como un juego ofensivo atractivo en algo más pragmático que lleve algún trofeo al palmarés", agregó. "¿Ganarán la liga este año? No, pero serán un rival más difícil de batir".



El exjugador de Chelsea, Barcelona y Tottenham Eidur Gudjohnsen, también en Sky Sports, resaltó el respeto que le tiene a Mourinho desde su etapa en los 'Blues' y dijo que el portugués les "impulsó a otro nivel".



"Es un gran reto pasar a este nivel, pero el Tottenham siempre debería estar peleando por el top cuatro", agregó. Esta será la cuarta etapa de Mourinho en Inglaterra, después de su paso por el Chelsea en dos ocasiones (de 2004 a 2007 y de 2013 a 2015), y por el Manchester United (de 2016 a 2018).



EFE