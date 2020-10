Zinedine Zidane, a lo Pacho Maturana

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que se ve "capaz" de solucionar el mal momento que vive su equipo, tras encajar dos derrotas consecutivas frente al Cádiz en Liga y el Shakhtar en la Liga de Campeones, en un partido en el que reconoció que les "faltó de todo", especialmente "confianza".

"Es una segunda derrota seguida complicada, pero en el fútbol hay malos momentos, los hemos tenido en el pasado y hay que levantar la cabeza para seguir juntos. Necesitamos máxima concentración el sábado (frente al Barcelona) para hacer un gran partido", dijo enfocando ya al clásico.



Zidane, aunque admitió que "es una derrota complicada", intentó tener un mensaje positivo: "Hay que aguantar porque lo que hoy es gris mañana saldrá el sol. El fútbol a veces es complicado y ha sido una noche complicada, pero estoy muy positivo y creo en esta plantilla", dijo.



Su frase hizo recordar una declaración clásica del técnico colombiano Francisco Maturana, quien en el año 1993, tras una eliminación del América en la Copa Libertadores contra la Universidad Católica, cuando ganaba 2-0 y terminó 2-2 en semifinal, dijo: "La vida sigue. Mañana sale el sol y cantan los pajaritos".



Zidane se queda con la reacción de sus jugadores en la segunda mitad y asumió toda la responsabilidad del mal resultado: "Soy el responsable. Algo no he hecho bien porque la primera parte ha sido negativa. Los jugadores intentan presionar arriba, pero cuando nos meten gol cambia todo y nos ha costado". "No hay que olvidarse de los partidos anteriores que hicimos. Hoy es la segunda derrota y no estamos contentos, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y juntos queremos darle la vuelta. Esto se saca adelante todos juntos", insistió.



Desde ya, el técnico madridista dejó claro que digiere la derrota y prepara el clásico del Camp Nou del sábado para levantarse: "Mis jugadores no se merecen estas cosas. Es un mal partido y una mala noche. Soy el entrenador y tengo que encontrar la solución. No la encontré esta noche".

"Me veo capaz y lo voy a intentar. Los jugadores lo van a intentar hacer, no cambia nada el partido de hoy, tenemos que encontrar la solución. Sabemos en la situación que estamos tras un segundo mal partido y ahora hay que preparar bien el partido del sábado para cambiar", añadió.



