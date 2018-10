'Nadie quiere perder o empatar y menos errar un penalti': Mateus Uribe

El volante de la Selección Colombia y del América de México, Mateus Uribe, jugó todo el partido en el clásico contra las Chivas y desperdició un penalti decisivo en el minuto 96, en el empate 1-1.

"Nadie quiere perder o empatar y menos errar un penal o jugada de gol, hoy nos tocó pero la entrega y la determinación de mi equipo no está en duda vamos águilas. Gracias equipo, unidos vamos a lograr nuestro objetivo...", escribió Uribe en su cuenta de Instagram.



En la rueda de prensa, Miguel el 'Piojo' Herrera, técnico del equipo, dijo que no se explica porqué fue él quien cobró. "La elección de cobradores ya está. No sé por qué pateó Mateus. No tengo ni idea. Ya pateó Mateus. Lo demás está dicho”, dijo.

Uribe es recordado porque en el pasado Mundial de Rusia también falló un cobro en la definición por penaltis contra Inglaterra.



El colombiano Andrés Felipe Ibargüen jugó 23 minutos más el descuento y anotó el gol del empate 1-1.



