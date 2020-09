La felicidad de James es completa: su reacción por el gol con Everton

James Rodríguez disfruta de su comienzo de temporada en su nuevo club, el Everton, con el que este sábado volvió a brillar, anotando un golazo y siendo clave en la victoria de su equipo contra el West Bromwich.

Con una corta frase acompañada de sensacionales fotos de su festejo, James dejó un mensaje en sus redes sociales, destacando sus sensaciones por esta actuación.



"Feliz por el primer gol en la Premier League, tenemos que seguir así. Happy for my first Premier League goal. Great job guys (buen trabajo chicos)", escribió el colombiano.



James lleva dos partidos en Inglaterra y ya se roba la atención por su juego, sus pases y ahora, por este golazo que anotó. Además, hizo un pasesote en el cuarto gol y una asistencia en el quinto.



