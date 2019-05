'Asumimos el partido con seriedad, con un gran trabajo': Arturo Reyes 

Arturo Reyes volvió a respirar con tranquilidad. No quería sorpresas en el Mundial Sub-20, por eso su idea era derrotar con autoridad a la débil Tahití, y lo hizo, 6-0. El entrenador celebró este triunfo que le dio a la Selección Colombia el cupo en octavos de final.

"Estos muchachos tomaron el partido como lo planteamos, con seriedad, sabiendo que desde el primer minuto teníamos que poner condiciones e hicieron un gran trabajo", dijo el DT en Canal Caracol.

"Los cambios los hicimos porque había jugadores con amarillas y había que tener cuidado con eso, y para darles minutos a los que no los habían tenido", agregó el entrenador nacional.



Finalmente, se mostró satisfecho porque al clasificar de segundos del grupo, no tendrán un gran recorrido en la siguiente fase. "Ha sido importante el resultado porque nos ayuda a que no se traslade tanto el equipo", dijo.



