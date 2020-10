¿Por qué perdió Millonarios?, el argumento de Alberto Gamero 

Alberto Gamero pasa días difíciles en Millonarios. A la floja campaña en a liga local, ahora se suma la derrota de este miércoles contra Cali, en la Copa Suramericana.

Al final del juego el DT aseguró que el partido estaba controlado y que lo pierden en dos pelotas de costado.

(Lea además: Desastre en Millonarios: ahora perdió en la Copa Suramericana)



Balance: "Intentamos. Si algo debo agradecer es que los muchachos corrieron y lucharon. Me parece que nos equivocamos en algunas marcas y en las transiciones que pudimos haber terminado mejor, pero hoy corrieron, lucharon y dieron todo por ganar el partido".



Sensación: "Les dije, bueno con el empate vamos a buscar el resultado a Cali. No es de buscar culpables, es de dormir bien y trabajar y jugar contra Nacional que es importante para nosotros".



Errores: "No fue que no sostuviéramos el partido. Son dos pelotas quietas de costado en las que nos ganan un partido que estaba controlado".



Cambios: "Si yo veo que Cali nos estuviera llegando habría hecho las modificaciones necesarias, pero yo veía que con lo que tenía podíamos controlar el marcador... No quisimos desbaratar la estructura porque no veíamos que Cali fuera contundente a la hora de atacar".



Panorama: "No es fácil. Perder un partido de Copa Suramericana de local hoy y jugar el sábado contra Nacional no es fácil".



DEPORTES