Prensa española reacciona a llamado de James: 'más lío en el Madrid'

En España estaban a la espera de si el entrenador portugués Carlos Queiroz iba a contar con James Rodríguez para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador, en la fecha Fifa de noviembre. Una vez conocieron la su convocatoria reaccionaron de forma contundente.

El portal de 'diario As' tituló de manera fuerte al llamado de James a la Selección Colombia: "Más lío en el Madrid: Colombia convoca a James, lesionado". Y añade: "El colombiano sigue al margen aunque no hay parte médico. Queiroz, seleccionador cafetero, alimenta la polémica: "Si no estuviera bien no lo habría convocado".

James Rodríguez. Foto: Archivo EL TIEMPO

La nota asegura que este último parón se está convirtiendo en un calvario para Real Madrid, porque el martes convocaron a Gareth Bale a la selección de Galés y ahora fue a James, quien también estaría lesionado.



"El próximo parón de selecciones se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el Real Madrid. Si este martes, Gales convocó a un Gareth Bale que lleva casi un mes ejercitándose al margen por una lesión que se produjo precisamente en el pasado parón contra Croacia (aunque no hay parte médico ya que el galés prohibió que se hiciera público), este miércoles ha sido Colombia la que ha llamado a James, que también está lesionado (y sin información médica oficial: no juega desde los 12 minutos que tuvo ante el Galatasaray en Estambul)", dice la nota.



Por su parte, 'Marca' tituló su nota así: "James como Bale: convocado por Colombia pese a estar lesionado". Y añade: "James se ha perdido los últimos partidos de la temporada con el Real Madrid debido a una lesión y al nacimiento de su nuevo hijo, pero Queiroz le ha llamado después de que no fuera a la última convocatoria cafetera".

