Reabren proceso a Jerome Boateng por violencia de género

La fiscalía de Múnich reabrió el sumario, que había archivado, contra el defensa Jerome Boateng por sospecha de violencia de género en contra de su ex novia Kasia Lenhard, que el 9 de febrero pasado fue hallada muerte en su domicilio, cuando el jugador estaba con el Bayern en Catar.

Los hechos investigados datan de 2019, y en verano de 2020 el caso se había archivado debido en parte a que Lenhard había decidido no hacer más declaraciones sobre el caso.



La investigación que se realizó tras la muerte de Lenhard, en la que se concluyó que se había suicidado, se encontraron nuevos indicios que llevaron a la reapertura del caso.



"El proceso se reanudó el 10 de febrero de 2021 porque recibimos nueva información en el curso de la investigación sobre la muerte en Berlín, que podría dar indicios de una posible continuación del proceso. Las investigaciones aun no han concluido", dijo la Fiscal General, Anne Leiding, citada por el diario español As.



Boateng ya había enfrentado otro proceso por haber, supuestamente, haber agredido a su exprometida, Sherin Senler.



La relación entre Lenhard y Boateng duró 15 meses hasta que el alemán anunció su ruptura con la polaca, que se dio a conocer por programa de modelos en 2012.



"Kasia me amenazaba con destruir mi carrera y perder a mis hijos. Dijo que me acusaría de golpearla ", dijo entonces Boateng sobre una relación en la que hubo acusaciones de infidelidad.



