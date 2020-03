Otro duro golpe a José Mourinho: goleado y eliminado en la Champions

El RB Leipzig logró este martes el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria clara por 3-0 ante el Tottenham con dos goles del austriaco Marcel Sabitzer y uno del sueco Emile Forsberg.

El equipo que dirige José Mourinho necesitaba remontar el 0-1 de la ida, pero no hubo ningún momento del partido en el que diera la impresión de poder lograrlo. El colombiano Davinson Sánchez no fue ni al banco.



El Leipzig controló el partido desde el comienzo ante un Tottenham inseguro que no lograba combinar en ataque y que cometía errores elementales que amenazaban ponerle en bandeja el partido al equipo alemán.



Tottenham empezó regalando un saque de esquina innecesario, lo que tal fuera una muestra de los nervios que había en el equipo inglés.



En el 7 vino la primera aproximación al área del Leipzig, que terminó con un remate bloqueado de Angeliño. En el 10 Sabitzer abrió el marcador. La jugada empezó con una llegada al área de Timo Werner que intentó rematar a puerta pero su remate fue bloqueado por Dier. El rebote le cayó a Sabitzer que marcó con un disparo desde la media luna.



En el 19 hubo otra llegada del Leipzig que terminó con un gol anulado por fuera de juego a Werner que habia dado un paso adelante demasiado pronto para recibir el centro de Angeliño.



En el 22 Sabitzer, esta vez de cabeza, marcó el segundo a centro de Angeliño desde la izquierda tras un error garrafal de Aurier. El meta del Tottenham, Hugo Lloris, había dado ya maña impresión en el primer gol.



En el segundo la impresión fue peor lo que correspondía perfectamente a la noche del Tottenham. El Leipzig tenía más posesión de pelota, ganaba la mayoría de los balones divididos y se aproximaba más al área contraria.



Del Tottenham sólo hubo noticias dignas de mención en la parte ofensiva en el 42, con un remate raso de Lo Celso que paró el meta del Leipzig, Peter Gulacsi.



El tercero del Leipzig estuvo a punto de llegar en el último minuto de la primera parte cuando, en medio de un enredo en el área, la pelota pegó en el delantero checo Patrick Schick y Lloris logró salvar de un manotazo sobre la raya.



En el segundo tiempo pasó muy poco. El Tottenham logró tener más la pelota, en parte porque el Leipzig se replegó y empezó a buscar posibilidades de contragolpe, pero no logró llevar peligro al área contraria.



En la cuenta de remates del Tottenham a puerta sólo se puede contabilizar en la segunda parte un disparo de Delle Alli a las manos de Gulacsi en el minuto 74.



En el 87, por si quedaba alguna duda, llegó la sentencia a través de un remate del sueco Emile Forsberg, que acababa de entrar al campo por Sabitzer. Todo se originó en un centro de Angeliño que la defensa del Tottenham no pudo controlar y quedó en los pies de Forsberg para que el sueco definiera sin problemas.



