¿Por qué James Rodríguez no encuentra equipo?

La definición del futuro de James Rodríguez es una de las novelas del verano europeo y de la pretemporada de los grandes clubes del Viejo Continente. Aún no se sabe en qué club va a jugar, y si de aquí al 28 de julio no es transferido a ningún otro club, tendrá que presentarse a la disciplina del Real Madrid, que todavía es el propietario de sus derechos deportivos y al que aún lo ligan dos años más de contrato.

Contratado como una superestrella hace cuatro años, tras salir goleador del Mundial de Brasil 2014, James comenzó bien, pero fue perdiendo trascendencia en el Madrid hasta que, finalmente, Zinedine Zidane lo fue relegando al segundo equipo. Con ganas de tener continuidad, el colombiano se fue cedido al Bayern Múnich, donde vivió un proceso similar.

Hoy, James está en la órbita del Atlético de Madrid y del Nápoles, pero, en la práctica, no tiene equipo. Y el técnico Zidane, que regresó al club blanco a finales de la temporada pasada, no tiene claro qué va a pasar con el jugador. El viernes, en una rueda de prensa en Houston, le preguntaron al francés por James, concretamente si le parecería incómodo verlo en el Atlético de Madrid.



“Es un jugador del Madrid y veremos lo que va a pasar. Ahora está de vacaciones. No te puedo decir nada más”, declaró Zidane, una frase que suena más a una respuesta por compromiso.



¿Por qué James no se ha podido ubicar aún en un equipo para la temporada que está por comenzar? El experimentado periodista español Santiago Segurola tiene la siguiente teoría al respecto: “James es un jugador muy concreto, para entrenadores muy concretos, que estén verdaderamente enamorados del juego de James, y no creo que sean muchos. Hay una diferencia que yo noto con James en Colombia y en el Madrid y en el Bayern: en Colombia se siente absolutamente figura, ídolo, probablemente el equipo gira alrededor suyo, es el capitán general”, explicó.



“En el Madrid y en el Bayern era un buen jugador, tenía buen tiro, era buen pasador, pero le faltaba dinámica, no tenía un gran compromiso defensivo, no tenía demasiado ritmo y en el Madrid terminaron viendo más las carencias que las virtudes de James. Y en el Bayern, al final, cuando el equipo no encontraba el rumbo, volvió a un fútbol más frontal y en ese estilo de juego, un jugador como James les sobraba”, añadió Segurola.



Por su parte, Juan Castro, editor del diario Marca, cree que a James le falta algo para responder: “Cuando no ha sido actor principal en un equipo grande, como Real Madrid o Bayern Múnich, no ha respondido. James es frágil mentalmente. Además, Zidane no lo quiere. Sin embargo, su gran calidad hace que esperemos siempre el máximo de él”, señaló.



Segurola comparte esa teoría: “James tuvo unas expectativas enormes después del Mundial de Brasil, porque cayó en un equipo en el que se sentía figura y estaba bien arropado. Fue uno de los jugadores más importantes del torneo, con otra particularidad: brilló en los momentos exactos y con los jugadores exactos. Entonces, se generaron expectativas de jugador diferencial, cuando en realidad él no es un jugador diferencial”.



Diego Torres Romano, periodista del diario El País, de Madrid, asegura que en la falta de definición del futuro de James tiene mucho que ver el presidente del club blanco, Florentino Pérez.



“Sobre el tema de las ofertas, manejo la misma información que tienen todos los medios. Lo que sí sé es que Florentino Pérez le ha dicho a Zidane que se prepare, porque es muy probable que en la temporada que viene tenga que contar con James como un jugador más de la plantilla, cosa que era impensable hace unos meses”, explicó Torres. “James es un jugador querido por Florentino, pagó 85 millones de euros por él y no quiere malvenderlo, eso lo ve como una afrenta personal. A James lo fichó Florentino por iniciativa propia y es un riesgo que no quiere correr”.



Sin embargo, Torres agrega que es difícil encontrar hoy en el mercado un club que pague por James lo mismo que costó en 2014: “Venderlo por 40 o 50 millones es algo que a Florentino no le gustaría permitirse y en este momento las ofertas por James deben estar muy lejos de lo que costó. Teniendo en cuenta que el mercado se ha inflado mucho en este tiempo, es más difícil aceptar vender a James por menos dinero. Es la misma situación que tiene Gareth Bale, otro de los fichajes que hizo Florentino por iniciativa propia”.



Sobre el club que podría recibir a James, Segurola opinó: “El Madrid ha gastado mucho y tiene que vender. James todavía tiene buen mercado, aunque ya no es el de Brasil 2014. Es un jugador que en un segundo nivel de equipos, fuera de los cuatro o cinco grandes de Europa, es apreciado”. Y agregó, sobre los dos equipos que más cerca estarían del colombiano: “En Nápoles tiene la ventaja de contar con un entrenador que lo conoce, que sacó lo mejor de él y que practica un juego para el tipo de jugador que es, Atlético de Madrid es una incógnita: es muy competitivo pero es un equipo que exige un tipo de juego que yo creo que James no tiene. Para jugar en el Atlético de Simeone tienes que ser un poco fanático en el dinamismo, en la defensa, en atender todos los postulados de Simeone, que creo que le quedan un poco lejanos a James”.



Por su parte, el periodista argentino de 'Fox Sports' Ezequiel Daray explicó las razones por las que no se pudo constituir en Bayern Múnich.



"James Rodríguez tuvo en Múnich un paso con altibajos. En su primer año, se lesionó en plena pretemporada asiática, y no fue parte del comienzo de la temporada con Ancelotti, que lo había pedido. Cuando comienza a asentarse, el Bayern despide al entrenador. Heynckes se hace cargo hasta final de temporada, y nos dice que se ocupará especialmente de James, por lo difícil que es para un latino acostumbrarse al fútbol alemán. El entrenador, que había pasado por el fútbol español, habla perfectamente nuestro idioma, y no sólo contuvo a James sino que le inventó un puesto. "Vi que tiene mucha fantasía y fortaleza física", nos dijo. Lo colocó de mediocentro, y James terminó en el 11 ideal de la Bundesliga, siendo uno de los jugadores del Bayern con mayor cantidad de balones recuperados. La llegada de Kovac, un entrenador mucho más frío, que tiene buena relación con los jugadores pero sin la sensibilidad de Heynckes, coincidió con otra lesión de James, durante el Mundial. Cuando empieza a aparecer en el equipo, una nueva lesión de rodilla lo margina. Pero el colombiano tuvo su época dorada a comienzos de este año, cuando jugó 11 partidos como titular, y marcó su primer triplete en liga. Futbolísticamente, Kovac prefería otro tipo de mediocentros, y ponía a James como un mediapunta. En esa posición, Goretzka le cumplía mejor la función "box to box". El colombiano perdió terreno en el equipo, luego de una nueva molestia, que lo alejó unas semanas de la cancha", comentó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc