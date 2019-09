James vuelve a seguidilla de partidos en la que no cuenta para Zidane

Cuando todo parecía idóneo para que James Rodríguez fuera una pieza importante en el andamiaje del Real Madrid de Zinedine Zidane, ha recibido tres golpes fuertes en sus deseos de brillar, el último este lunes.

Zidane entregó la lista de convocados para el partido contra Brujas, que se jugará este martes en el estadio Santiago Bernabéu, válido por la segunda fecha de la fase de grupos, en la que no aparece James. ¡Sorpresa!



De a poco, James comenzó una curva en caída libre. En los dos recientes encuentros, el volante colombiano fue al banco de suplentes, dejándole su espacio en el once titular al uruguayo Federico Valverde. Contra Osasuna y Atlético de Madrid, arrancando desde el banco, jugó ocho y 16 minutos, respectivamente y ahora no estará en el partido contra Brujas.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Rodrigo Jiménez / EL TIEMPO

Estas noticias llegan después de encadenar tres partidos como titular de manera consecutiva: Levante, PSG y Sevilla. En los tres fue el eje del juego del Real Madrid, llevándose los aplausos de los aficionados y las buenas letras de los periodistas por su trabajo en la elaboración y la entrega en defensa.

¿Qué pasó?

Zidane encontró en Valverde un jugador que cumple sus expectativas. Corre, mete, lucha y le da un equilibro a la zona del mediocampo, en la que tiene como pilares insustituibles al brasileño Casemiro y al alemán Toni Kroos.



Además, el entrenador del Real Madrid recibió las buenas noticias de las recuperaciones de sus lesiones del croata Luka Modric y el español Isco, quienes siempre han sido de su gusto para cumplir funciones tácticas importantes. Estos componentes le restan importancia a James.

James Rodríguez en el momento del cambio. Foto: Reuters

Por otro lado, en este nuevo periplo por el Real Madrid, James siempre ha jugado desde la zona de volantes y no en la parte ofensiva. Eden Hazard es la gran estrella y en su posición parece imposible que juegue, aunque en el partido contra Atlético de Madrid ingresó por él. Además, pareciera tener por encima a Gareth Bale, Vinicius y Lucas Vázquez.



DEPORTES