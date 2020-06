Las razones por las que Colombia perdió sede del Mundial femenino

Colombia perdió la opción de ser la sede del Mundial femenino de Fútbol de 2023, tras la decisión de la Fifa que determinó a Australia y Nueva Zelanda fueran los organizadores del torneo. Acá, las razones por las que la ilusión se perdió.

1. La votación. Es claro que es lo más importante, el apoyo de los miembros. Colombia perdió en las urnas con una votación del Consejo de la Fifa 22-13. No hubo abstenciones. Además de los 9 representantes de la Uefa, con su presidente al frente, el esloveno Aleksander Ceferin, Colombia también fue respaldada por los miembros de la Conmebol, su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, el brasileño Fernando Sarney, la ecuatoriana María Sol Muñoz y el uruguayo Ignacio Alonso.



2. África, en contra. Clave fue la votación de los africanos, que inclinaron la balanza a favor de Australia y Nueva Zelanda. Los siete de África se unieron los otros siete de los países asiáticos y dos de Oceanía, que sirvieron para derrotar a la idea de Colombia.



3. La pelea con Concacaf. Pero si bien África, Asia y Oceanía se fueron por Australia, el tema de los cinco votos de la Concacaf deja mucho qué pensar. Sin duda que a pesar de la cercanía con esos países, Colombia no tuvo ningún respaldo de ellos y Australia y Nueva Zelanda recibieron todo el apoyo. Estados Unidos, Canadá y México harán el Mundial del 2026 y los representantes de Centroamérica votaron con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en agradecimiento por esa designación.



4. El informe técnico. Si bien la delegación colombiana presentó el informe técnico, así como sus rivales, este no salió bien librado, luego del análisis por parte de la Comisión de Evaluación. Según se supo, la candidatura colombiana fue la de peor calificación, pues obtuvo 2,8 de puntuación, por 3,9 de la japonesa, que se retiró, y la de Australia y Nueva Zelanda, que obtuvo 4,1 y fue la mejor. “Fifa en el pasado fue criticada por no poner demasiada atención a los informes técnicos, pues esta vez lo hemos hecho para 2023”, señaló el Presidente de la rectora del fútbol.



5. Por último, primó el respaldo dela candidatura de Australia y Nueva Zelanda, debido a la evaluación, pues tuvieron en cuenta un punto clave: según se conoció, ambos países se comprometieron expandir el fútbol femenino en toda la región Asia-Pacífico, “la de más rápido crecimiento y más poblada del mundo”, con una inversión financiera “sin precedentes”.





