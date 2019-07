Los pecados del Real Madrid al que llega James

Real Madrid tiene la obligación de pelear la Liga de Campeones y la Liga de España, títulos que no pudo conseguir la pasada temporada. Sin embargo, en la pretemporada el equipo no levanta cabeza y su mal juego ha desatado todas las críticas. Ya fue goleado por el Atlético (7-3) y perdió con Tottenham (1-0) y Bayern Múnich (3-1). En este Madrid desconocido es en el que James se quedaría, aunque esa decisión aún no se hace oficial. Las razones de su mal momento.

Serios problemas en la zona defensiva:

Real Madrid atraviesa una crisis en su bloque defensivo; lo han demostrado sus rivales de pretemporada, que cada que lo atacan le generan problemas. Bayern le hizo 3 goles; Arsenal, 2; Atlético, 7, y el Tottenham le hizo ayer uno, en un error garrafal del lateral Marcelo. Es decir, 13 goles en cuatro partidos. Y eso que ayer la figura fue el arquero Navas. Al Madrid lo atacan fácil porque tampoco hay filtro en la mitad. Preocupa atrás.

La idea de juego no se ve aún clara

En estos 4 partidos de preparación, el DT Zinedine Zidane parece estar en permanente búsqueda del mejor sistema para afrontar la temporada, según los jugadores que tiene y los que llegaron. Pero la idea aún no se ve clara. Ha probado con el 4-2-3-1, y perdió; intentó con el 4-4-2, y empató (con Arsenal); e, incluso, con el 4-3-3 que en su primera etapa en el Madrid le dio la gloria, y perdió. Definir ese esquema será prioritario.



Acoplar a los nuevos

Zidane está en la búsqueda de encontrar el mejor once, el ideal, en el que por ahora no tendría mucha cabida James. Partido a partido, el DT ha modificado su alineación, dándoles juego a los nuevos, como Mendy, Hazard, Jovic, Rodrygo, Kubo para que se acoplen con los antiguos. También le da juego a Vinicius, que aún no se consolida. Además, tiene la incertidumbre de saber si finalmente va a contar con Bale o no, y si va a llegar otro refuerzo estelar que le cambie de nuevo los planes.



Bajo nivel de los estelares

Un factor determinante en este momento crítico del Real Madrid es el bajo nivel que vienen teniendo varios de sus jugadores principales, como Modric, que es el motor del equipo y por ahora no anda, o como Kroos, quien no es el jugador rendidor de siempre; también son los casos de Ramos, Marcelo, Carvajal, Benzema, Bale... Hay jugadores que no parecen cómodos en la alineación o en la búsqueda de la idea de juego. Navas, el arquero, fue la figura contra Tottenham, en duelo con Courtois.



Falta generación de juego y gol

Si el equipo es atrás un colador, el panorama arriba no es favorable. En los 4 partidos jugados ha anotado 6 goles. En gran parte hay problemas de generación de juego porque Hazard aún no es el jugador que le dé claridad, pues parece confundido, como sus compañeros, en medio de los experimentos de Zidane. En ese escenario se hace factible la presencia de James, aunque si se queda, primero le tocará pelear un puesto, adaptarse al sistema y a las funciones que le asignen. Por ahora, al Madrid le faltan ideas y gol.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO