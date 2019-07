¿Qué busca el Real Madrid incrementando el precio de James?

En medio de las negociaciones por el futuro de James Rodríguez, la noticia de este jueves fue el incremento que hizo el Real Madrid en el valor que deberá pagar el club interesado en quedarse con él. ¿Por qué? ¿Qué busca el equipo blanco?

James estaba tasado en 42 millones de euros, al menos esa era la cifra que tenía el Bayern Múnich para hacer uso de la opción de compra. El propio presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, aseguró que no iba a pagar los 42 millones que le pedían, porque lo quiere en préstamo. Pero la cifra aumentó a 50, según informaron este jueves medios españoles.

Real Madrid considera que James es un jugador de muchas condiciones, y que además viene de tener una buena Copa América con la Selección Colombia, por lo que su precio ha aumentado. El club blanco cree que puede encontrar un comprador y, además, no tiene afán, porque falta tiempo para que se cierre el mercado de pases. Fuera de eso, el club necesita recoger un dinero importante, ya que su inversión por James fue de unos 80 millones en el 2014 y necesita la máxima recuperación de ese valor, para eso aprovecha la coyuntura, que hay equipos interesados.

La llegada de James al Madrid en 2014. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Adicionalmente, la expectativa del Madrid es no regalar al jugador, sino por el contrario, sacar una buena tajada de acuerdo a sus aspiraciones de lograr otro fichaje estrella, que podría ser el de Pogba, obsesión de Zidane.



Sin embargo, la cifra de 50 millones ha trascendido desde hace algunos días por el supuesto interés que tiene el Atlético de Madrid. Se dice, en versiones de prensa, que el cuadro colchonero ofreció esa cifra, incluso con otras variables, para asegurar la llegada del jugador colombiano. No es de extrañar que esa supuesta oferta haya motivado al Real para elevar el valor.



El Nápoles ya ha dicho que no pagará ni siquiera los 42 millones que le pedían, porque lo quiere cedido. Aunque en ese país aseguran que el club estaría en la búsqueda delos recursos, ya que el jugador es solicitud directa del técnico Carlo Ancelotti. El caso es que ya no sería por 42 sino por 50. Madrid mete más presión.



Pero en este escenario también juega un papel importante el representante de James, Jorge Mendes, quien puede maniobrar para generar presión entre los interesados. Medios españoles afirman que la jugada de Mendes ha sido poner a James a sonar en el entorno del Atlético para mantener elevada su cotización.





