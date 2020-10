Las razones del fracaso de Junior en la Copa Libertadores

Un verdadero fracaso fue el de Junior al quedar afuera de la Copa Libertadores. Tenía equipo y aspiraciones grandes en el torneo, pero no logró pasar ni de la fase de grupos. Jugará la Copa Suramericana como premio de consolación, pero su verdadero objetivo lo perdió. Estas, cinco razones de su traspié en la Copa.

(Lea además: De teatro: simulación del DT de Millonarios que genera burlas en redes)



Mala campaña: Junior no fue imponente en su casa, en la temible Barranquilla. Dio muchas ventajas. En el Metropolitano perdió con Flamengo y con Barcelona. Goleó a Independiente del Valle, pero no le sirvió de nada al perder con los ecuatorianos de Barcelona. Y para colmo, de visita no le rindió. Solo pudo superar al Barcelona, pero sus caídas contra Independiente del Valle y la reciente contra los brasileños, perjudicaron sus aspiraciones en la tabla. Hizo 6 puntos, Independiente 12 y Flamengo 15...



Sin jerarquía: Junior quedó en deuda. No pudo pelearle mano a mano a Flamengo. Pero tampoco a los ecuatorianos, con los que fue irregular. A sus figuras les faltó trascender más, echarse al equipo al hombro y empujarlo. Borja llegó de Palmeiras como contratación estelar, pero no rindió al nivel que se esperaba. Hizo un gol. Así que el equipo no tuvo un líder que sacara adelante al plantel. Viera siempre fue importante en lo suyo, pero su defensa pecó demasiado. Teo, a veces sí y a veces no. Otro que queda en deuda.

Flamengo vs. Junior. Foto: EFE



Cambio de DT: No hay que olvidar que Junior cambio de DT en plena Copa. La suspensión por la pandemia cobró la salida de Julio Comesaña, que ya venía colgado en la tabla del grupo A. Dejaron a Amaranto Perea, que ahora recibe las críticas, porque al equipo evidentemente le faltó su estrategia, o fue que no cumplió sus indicaciones.



El grupo no era sencillo: En todo caso, la zona no era fácil. Se trataba de enfrentar al campeón Flamengo, que hasta con suplentes es de temer Y el Independiente del Valle, la gran revelación del fútbol suramericano en los últimos años. Barcelona era el rival a superar, y quedó cuarto del grupo. Pero los otros dos mostraron mejor desempeño y regularidad. Por eso clasificaron a octavos.

(Lea también: Junior quedó afuera de la Libertadores y jugará la Copa Suramericana)



Premio de consuelo: Jugar la Copa Suramericano es un consuelo para Junior, que estaba armado para pelear la Libertadores. Jugará la Suramericana pero ese no era su objetivo, más allá de que Teo haya dicho que es importante jugar ese torneo y que lo van a pelear. Y sí, a la Surameircana el Junior llega con favoritismo, porque su nómina estaba pensada para mucho más.



DEPORTES