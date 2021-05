Las razones del fracaso de Junior en la Copa Libertadores

Un duro golpe recibió Junior este martes al quedar afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. Le faltó un gol contra Santa Fe, pero en realidad su eliminación se deriva de una irregular campaña en esta edición del torneo, a su falta de definición y a descuidos en momentos claves.

1. Mal local: Junior no hizo una buena Copa. Arrancó mal. Su primera vuelta fue muy floja y además fue un pésimo local. La clasificación a octavos la dejó ir en sus partidos en casa. Arrancó empatando contra Santa Fe, que terminó siendo su verdugo. Empató con River, y contra Fluminense en partido disputado en Guayaquil. En casa solo hizo tres puntos, así es muy difícil para cualquier equipo pensar en clasificar. Con todo y eso, estuvo muy cerca. Además, de visitante no respondió, perdió con River en Buenos Aires y no pudo con Santa Fe en Ambato. Solo venció a Fluminense, en Brasil, y ese fue el triunfo que le dio vida. No lo pudo revalidar.

Amaranto Perea, DT de Junior. Foto: EFE



2. Frágil en defensa: este junior sigue teniendo problemas defensivos, una constante. Es un equipo que casi siempre permite goles. De hecho el único partido en el que no le anotaron fue el de este martes, y eso que Santa Fe le metió varios sustos. Sin embargo, el resultado que prácticamente lo condenó fue el empate en casa con River, cuando permitió el gol en una desatención, al minuto 92... Ese error fue lapidario.

3. Solo Borja: Junior tiene una nómina fuerte, de mucho nivel, con Miguel Borja como gran referente y goleador de la Copa con 6 tantos, pero sino era Borja no había quién más definiera. En el partido contra Santa Fe el equipo se quedó sin definición, por virtud del rival, la mala suerte o la mala puntería, pero el gol no llegó. Junior hizo 6 goles en el grupo, mientras que River hizo 7 y Fluminense hizo 10. Ahí está otra diferencia.



4.Le faltó Teo: fue una baja de mucho peso. La lesión de Teófilo Gutiérrez mermó a la mitad el desempeño ofensivo del Junior, que no tenía un hombre de sus características y de su importancia. Teo se perdió toda la fase de grupos y su ausencia fue un dolor de cabeza permanente. Hizo mucha falta.



5. No le alcanzó la reacción: Sí, Junior reaccionó, mejoró su rendimiento en las últimas semanas, eso hizo pensar que podía clasificar. Tenía equipo para estar en octavos, pero su reacción terminó siendo tardía. Los últimos dos partidos (uno ganado y otro en el que hizo todo para ganar y no pudo) mostraron la verdadera cara de este equipo, pero arrastraba los malos resultados del resto de la fase. No le alcanzó. Ahora jugará la Copa Suramericana, y esa es su salvación, para algunos consolación, eso sí, está destinado a pelearla.



