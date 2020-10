Cinco claves del tropiezo del América, que se quedó con manos vacías

Un duro golpe recibió el América, que este jueves se quedó afuera de la Copa Libertadores, como último de su grupo, y ni siquiera logró ir a la Copa Suramericana. ¿Qué le pasó? Acá algunas razones de su fracaso en la temporada.

Desmantelado: América paga el precio de sus decisiones. De haber perdido a jugadores fundamentales como Pisano y Rangel, y no haberlos reemplazado o no haber encontrado cómo reemplazarlos bien. América se quedó sin dos piezas claves, sobre todo sin el goleador Rangel y sus goles sí que los ha extrañado.



Cambio de DT: Otra decisión en falso fue el cambio abrupto de entrenador a mitad de camino. La marcha de Guimaraes fue un duro golpe para el plantel. Si buen Juan Cruz Real ha intentado sacar a flote al equipo, el cambo de idea de juego le costó al América, que sobre la marcha tuvo que interiorizar nuevos conceptos y con muy poco tiempo para esa tarea. América ha tenido buenos partidos, buenos pasajes, quizá a futuro se pueda hacer fuerte en la Liga. Por ahora, llora esta eliminación.



Mala campaña: América buscaba un milagro. Porque en general su campaña fue mala, por eso es último de su grupo. América fue un pésimo local y así es difícil aspirar a más. Perdió con Gremio y empató con Inter y con la Católica. De visitante dio batalla pero no le alcanzó. Lo que no hizo en casa no pudo repararlo por fuera. Apenas hizo 6 puntos y ganó un partido. Así es muy difícil.



No sabe cerrar partidos: América peca y paga caro. Porque no es capaz de cerrar los partidos. Le pasó el fin de semana contra Nacional, luego de hacer un gran partido. Y ahora le pasó en Brasil, cuando ganaba 1-0 y tenía en el bolsillo el cupo a la Suramericana y se dejó empatar. El DT y los jugadores critican la adición de 11 minutos y los penaltis, y todo eso vale, pero un equipo como América no puede pestañear cuando tiene un botín asegurado. En un descuido daña todo el trabajo.

Los que se salvan: América tiene jugadores importantes, que se destacaron y que se esforzaron por mantener al equipo con vida en la Copa. Jugadores como Duván Vergara o Santiago Moreno, por citar un par que se ha destacado y que son diamantes para el futuro del equipo. Tendrán que demostrarlo ahora en la Liga. El portero Graterol también deja buenas sensaciones, y el equipo sigue confiando en la experiencia de Ramos, que no jugó contra Gremio.



