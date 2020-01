Las cinco razones del mal estreno de Colombia en el Preolímpico 

Colombia arrancó con derrota en el Preolímpico, 1-2 contra Argentina. EL equipo de Arturo Reyes dejó muchas dudas, pero tiene tiempo para recomponer el juego, en busca de un cupo a Tokio. ¿Qué fue lo que le pasó? Acá, cinco conclusiones.

1. Mala definición: Difícil ganar si no hay definición. Colombia creó oportunidades de anotar, pero solo concretó una, insuficiente. Fallaron Reyes, Cetré, Balanta... Los remates, sobre too en la media distancia, carecieron de precisión. En este primer partido, al menos, no se vio un delantero goleador. Las oportunidades, en su mayoría, llegaron con remates de media y larga distancia.



2.Fallas puntuales: una, falló el arquero Ruiz en el primer gol, se le pasó la pelota. Dos, falló el equipo en las marcas, en el segundo gol, con mala presión. Tres, la desconcentración de algunos jugadores permitió que Argentina encontrara espacios y los aprovechara. Cuatro, otros jugadores ni aparecieron.



3. Confusión técnica: inexplicable fue la salida del campo de Jorge Carrascal. Era el mejor hombre de Colombia y el más claro, y fue reemplazado al minuto 55 para darle paso a Rafael Marquez, delantero. Colombia intentó tener más presencia ofensiva, con dos atacantes de área, pero la fórmula no funcionó, al punto de que el DT Reyes replanteó y sacó a Sandoval 10 minutos después para darle paso a Angulo. Fueron 10 minutos de confusión, y con el marcador en contra. Cuando entró Angulo, el equipo mejoró.



4. Ausente: Bendetti no apareció. Es uno de los jugadores llamados a liderar al equipo, de guiarlo, por su experiencia y talento. Pero en este juego se vio aislado, interactuó poco, se vio incluso confundido. Carrascal era el que se notaba, pero cuando él salió, Bendetti no asumió el peso del juego. Pero no es el único. Atuesta no pesó, Sandoval tampoco. Esto se traduce en el poco peso ofensivo del equipo.



5. Lo bueno: Colombia tiene momentos de agresividad, cuando abre la cancha, genera desborde y aprovecha la movilidad. Cuando el jugador colombiano encara, desequlibra. Eso se vio por momentos. Carrascal es un jugador de mucho talento, que puede ser determinante para lo que viene. Necesita un socio, necesita ayuda. El juego aéreo y la media distancia son otros factores a rescatar.



