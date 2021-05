En razones de aplazamiento de Copa, Gobierno no incluyó orden público

La grave situación de orden público que vive gran parte del país, en medio del paro nacional, y que ha forzado al aplazamiento de varios partidos de fútbol del torneo local, la Copa Libertadores y la Sudamericana, no fue mencionada por el Gobierno Nacional entre las razones por las cuales la Conmebol debería aplazar la Copa América.



(Le puede interesar: Colombia pidió aplazar la Copa América: reacciones de prensa)

La semana pasada, los partidos Junior vs. River y América vs. Atlético Mineiro, en Barranquilla, y Atlético Nacional vs. Nacional de Uruguay, en Pereira, se vieron afectados por enfrentamientos a las afueras del estadio. Incluso, los jugadores de River sufrieron por los gases lacrimógenos en el ambiente.



Desde ese momento, las dudas internacionales por la realización del certamen en Colombia crecieron, al punto que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, señaló que se podía hacer cargo de la competencia como sede única.



(Lea también: Partido Colombia vs. Argentina podría cambiar de sede)



En sus declaraciones, Ernesto Lucena, ministro del Deporte, sostuvo que la solicitud fue puesta en conocimiento este jueves a las autoridades de la Conmebol.



“Hace aproximadamente una hora terminamos la reunión con el presidente de la República, el ministro de salud y la vicecanciller en la cual tomamos la decisión de solicitar formalmente, a la Confederación Sudamericana de Fútbol a través de la Federación Colombiana de Fútbol, el aplazamiento de la Copa America", sostuvo Lucena.

Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público FACEBOOK

TWITTER

"Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público y como lo ha dicho el presidente de Argentina y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo, hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos. Por esa razón, solicitaremos el aplazamiento de la Copa América para una nueva fecha, donde el Ministerio de Salud de Colombia demostrará en un anexo, cuándo podríamos tener un aforo del 50 % o más en los estadios", explicó el funcionario.



(No deje de leer: Nacional perdió y se enredó en la Copa Libertadores)



"He hablado también con el presidente de Conmebol, hace unos minutos, y me ha reiterado la aceptación de esa carta, pero también dejarle claro al país que es una decisión que toma la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sobre esa base solicitamos que tanto para Colombia como para Argentina se les de un plazo donde podamos realizar este evento de la mejor manera posible, con hinchas en los estadios que al final son los que le dan vida y color a la Copa América”, aseveró el ministro Lucena.

'Yo me quedo'

Lucena, de igual forma, confirmó que seguirá en su cargo como ministro del Deporte, pese a los rumores que indicaban que ya no haría parte de esa cartera en el Gobierno de Iván Duque.



(Le recomendamos: ¿Sí es viable el aplazamiento de la Copa América?)



“Yo me quedo. Ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia. Así que aquí seguimos trabajando por el deporte de este país”, dijo el ministro a periodistas que lo abordaron.



DEPORTES