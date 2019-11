La razón del silencio del Real Madrid y Zidane por la lesión de James

El estado de salud del volante colombiano James Rodríguez es una incógnita. Todos saben que tiene un problema muscular, porque algo han averiguado en España y alguna información ha revelado Real Madrid, pero no son claros.

Al día de hoy, nadie conoce cuál es la lesión de James, ni en qué pierna la tiene. Todos son especulaciones y este martes Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid solo afirmó que: "James no está disponible tampoco. Tiene molestias y la realidad la marca el día a día. Ojalá que vuelva rápido".



Pero la razón del silencio es clara. Al igual que el galés Gareth Bale, James habría pedido al club que no publique su estado de salud, un tema que es legal y que no se puede hacer sin consentimiento de la persona.

Ahora, el futbolista necesita volver a ponerse a punto y buscar más opciones para jugar en el equipo de Zidane, pues ha mostrado compromiso, pero no ha logrado tener muchos minutos en el club.



DEPORTES