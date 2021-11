Falcao y Rayo van por otra victoria en la liga española: donde ver por TV 

El Rayo Vallecano, reforzado anímicamente con las actuaciones de Falcao García, y tras la victoria contra el Barcelona con gol del colombiano, recibe en su fortín, donde aún está invicto, a un Celta de Vigo más cerca del descenso que de la zona alta de la tabla debido a la irregularidad de resultados que está cosechando.



El Rayo Vallecano está protagonizando un excelente primer tramo de temporada, de la mano del Tigre, que ya lleva 4 goles, y el buen momento que atraviesa se refleja en la última victoria frente al Barcelona y los cinco partidos que lleva en su estadio, todos saldados con triunfo. El Rayo, que suma 19 puntos de 33 posibles, se ha instalado en la zona noble de la clasificación, lejos del descenso.

Falcao, afianzado y lleno de confianza

Radamel Falcao García Foto: Javier Lizón. Efe

La fortaleza que está demostrando este Rayo se refleja, sobre todo, en Vallecas, donde el equipo no ha dejado escapar ni un solo punto, goleando a Granada (3-0), Getafe (3-0) y Cádiz (3-1) y ganando también a Elche (2-1) y Barcelona (1-0). Para este partido, Andoni Iraola podría seguir contando de inicio con los mismos jugadores que jugaron frente al Barcelona, aunque la duda reside principalmente en dos posiciones, el centro de la zaga, donde quizá podría dar descanso a Esteban Saveljich o Alejandro Catena, y el mediocentro, en el que podría entrar un jugador de músculo como el senegalés Pathé Ciss.



En el ataque seguirá Falcao, que ha sido el jugador más determinante del equipo en los seis partidos que lleva disputados, tres como titular, 249 minutos de competición.



“El inicio ha sido muy bueno. Desde el principio vi la calidad, las ganas y el hambre de la plantilla y sabemos que el camino es esforzarse y dejar las fuerzas en el campo para conseguir lo que queremos”, dijo Falcao.

Celta quería al Tigre

Por su parte, el técnico visitante, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, entrenador del Celta de Vigo, reveló ayer que su club no pudo fichar el verano pasado a Falcao porque la nacionalización del central mexicano Néstor Araújo se dio “en el último momento”.



“Cuando no teníamos cupo de extranjeros nos ofrecieron a Falcao. Él estaba dispuesto a venir al fútbol español haciendo un esfuerzo como habrá hecho para ir al Rayo, pero en ese momento no podíamos. Trajimos a un delantero extranjero en la tercera fecha”, explicó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al choque de Vallecas.



El preparador admitió que existían “temores” de cómo respondería un jugador de la edad de Falcao (35 años) en un equipo “físico” como el suyo, aunque al mismo tiempo aclaró que “el dinero” no fue el motivo para que se rechazara su fichaje.



“Si le tuviéramos que pagar el contrato de Turquía, tendríamos que vender la nueva ciudad deportiva. Pero no era eso”, insistió Coudet, que definió al colombiano como “un jugador de jerarquía, importante”.





Lunes

Hora: 12:30 p. m.

TV Directv Sports, canal 610





EFE

