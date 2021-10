Rayo Vallecano hunde al Barcelona y los memes no se hicieron esperar

Un gol del colombiano Radamel Falcao en la primera parte y una parada del portero macedonio Stole Dimitrievski a un penalti lanzado en la segunda mitad por Memphis Depay permitieron al Rayo Vallecano ganar a un Barcelona sin ideas que encadena dos derrotas consecutivas y que toca fondo.

La visita a Vallecas del Barcelona desató la expectación en el barrio madrileño y el equipo no quiso defraudar a su afición.



Desde el principio, el conjunto dirigido por Andoni Iraola trató de someter a su rival con una presión alta que desesperó a la defensa azulgrana, que no encontró huecos para sacar el balón jugado como acostumbra.



Los memes no se hicieron esperar.

El nuevo uniforme del Barcelona para la próxima temporada: pic.twitter.com/FtVKhKyrO2 — Codere.mx (@CodereMX) October 27, 2021

Los siento Barcelona pero es la verdad pic.twitter.com/j4Gxv18lvv — CARLOS STYLES1 (@Styles1Carlos) October 27, 2021

- Mira amor, te compré una cobija. pic.twitter.com/YXYgSb5o99 — Cabe (@ElDelMedallo) October 27, 2021

▪️ Sunday: Lose El Clasico

▪️ Wednesday: Lose to Rayo Vallecano

▪️ 9th place in La Liga



Barcelona fans: pic.twitter.com/IS6riQCXW2 — B/R Football (@brfootball) October 27, 2021