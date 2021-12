El Rayo Vallecano regresó este martes a los entrenamientos bajo mínimos, con solo ocho jugadores de la primera plantilla, ya que ha detectado más positivos tras las pruebas PCR efectuadas el lunes, y ha solicitado el aplazamiento del derbi frente al Atlético de Madrid, según informaron a EFE fuentes del club.



El brote de covid que afectó la pasada semana al club, con positivos en jugadores, cuerpo técnico y empleados, se ha extendido aún más por la primera plantilla, que solo cuenta con ocho jugadores para preparar el derbi frente al Atlético de Madrid previsto para el 2 de enero.



Se desconoce si Falcao García o Iván Arboleda hacen parte del grupo de jugadores afectados.

La Liga, azotada

Real Sociedad celebra. Foto: EFE

La Real Sociedad de San Sebastián tiene 17 jugadores infectados con el coronavirus entre su primer equipo y el filial, todos ellos detectados durante el periodo navideño en los controles que ha realizado el club español, por lo que no se descarta que surjan nuevos casos en las próximas jornadas.



La Real Sociedad realizó el lunes las pruebas de la covid-19 en el retorno a los entrenamientos de sus equipos, pruebas que no incrementaron el número de los ya infectados días atrás, de forma que si no surgen nuevos casos, podría disputar su partido el próximo domingo, en Vitoria, ante el Deportivo Alavés, aunque muy mermado de efectivos.



El club donostiarra confirma que, una vez detectados, los jugadores desde el momento que dieron positivo “se encuentran aislados en sus domicilios”, a la espera de que nuevos test en los próximos días tengan un resultado negativo y puedan retornar a la práctica deportiva. Mientras tanto, cinco futbolistas de la primera plantilla del Espanyol y dos miembros del cuerpo técnico dieron positivo en las pruebas PCR realizadas el domingo pasado, según informó el club. El Espanyol, siguiendo la política habitual, no hizo públicos los nombres de los infectados.



En cualquier caso, la entidad sí explicó que todos los jugadores y los dos componentes del cuerpo técnico con coronavirus están confinados y se encuentran “bien”. El club catalán insistió en que siempre ha seguido los distintos protocolos sanitarios marcados por LaLiga y las autoridades competentes. “Lo seguiremos haciendo, conscientes de nuestra responsabilidad”, aseveró en el comunicado.



El Cádiz informó en la tarde de este lunes en un comunicado de que “se han detectado cinco casos positivos de jugadores de la primera plantilla por la covid-19. Todos se encuentran aislados, cumpliendo el protocolo sanitario y pendientes de nuevas pruebas que se repetirán dentro de 48 horas para conocer su evolución”.



