Un brote de covid detectado en el Rayo Vallecano afecta de momento a más de una decena de personas entre jugadores, directivos y empleados del club, aunque aún no se sabe el número exacto de contagiados, informaron este martes a Efe fuentes de la entidad madrileña.

Este miércoles está previsto que se hagan pruebas para conocer el alcance real del brote y tomar las medidas oportunas, añadieron las fuentes, que recordaron que desde principio de temporada se ha extremado la precaución en torno a la plantilla rayista, cuyos jugadores del primer equipo son los únicos que pueden utilizar algunas instalaciones como el gimnasio de la ciudad deportiva.

El Rayo Vallecano lleva de vacaciones desde el pasado sábado por la tarde y no tenía previsto retomar sus entrenamientos hasta el lunes día 27 por la mañana.



Este martes también se conoció que el partido de la Liga femenina entre el Levante UD y el Rayo Vallecano, programado para el miércoles, tuvo que ser aplazado tras el anuncio por parte del equipo madrileño de varios positivos por coronavirus en su plantilla.



El Rayo Vallecano reportó nada más conocer estos positivos la incidencia a la Real Federación Española de Fútbol, que decidió aplazar el partido correspondiente a la jornada 15 de la Primera Iberdrola.



Ante el aumento de positivos y de la incidencia de la nueva variante de la covid, el Rayo Vallecano también había decidido suspender los entrenamientos de los diferentes equipos de la cantera que no están en competición y que había programados para esta semana antes del parón de Navidad.



