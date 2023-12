Joven futbolista murió tras choque de cabeza con un rival en pleno partido

Un partido de fútbol sala terminó en una tragedia para una familia en Cataluña que perdió a un joven de 19 años tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante el compromiso.



Según medios internacionales, los hechos se registraron el pasado domingo cuando dos equipos se dieron cita en el Pabellón Municipal de Deportes de Sabadell, en Barcelona.



Mientras transcurría el encuentro, Raül Jurado Calvo, el joven deportista del equipo Sénior C de El Ático FSC, chocó contra uno de los jugadores del conjunto rival y se golpearon fuertemente en la cabeza.



De inmediato, paramédicos saltaron al campo de juego y atendieron al herido que fue trasladado a un centro asistencial.



No obstante, un día después del incidente se confirmó su muerte.



El club deportivo envió sus condolencias a sus familiares y aseguró que pese a la "rápida actuación de los paramédicos, no se pudo hacer nada para salvar la vida del hombre".



"Jugador, compañero, hermanos, hijo, amigo, luchador dentro y fuera de la pista. Tu vacío es incalculable, tu entrega una inspiración", se lee en el comunicado.

Todo el club de les @SDEspanyol queremos mandar nuestro apoyo al Club el Ático FSC y mucho apoyo a los compañeros, amigos y familiares de Raúl. No hay palabras para tan trágica pérdida. DEP en Paz Raúl Jurado 7 🕊️ pic.twitter.com/9I6HcWkkCr — Alex Astorgas (@AstorgasAlex) December 5, 2023

En el ayuntamiento de Sabadell fue decretado un día de luto por la muerte del joven futbolista.



La Federación Catalana de Fútbol también lamentó la muerte del hombre.



