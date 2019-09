Tuvo más rating Rionegro-Envigado que PSG-Real Madrid

El rating de los últimos días con los partidos de fútbol local e internacional ha dejado varias sorpresas y parece que los televidentes no diferencian entre un superclásico en la Champions League o un ‘clásico’ joven del rentado colombiano.

Según datos de Rating Colombia, el partido que paralizaría al planeta entero en la apertura de la fase de grupos de la Champions League, entre PSG y Real Madrid, que se disputó el pasado miércoles en la franja ‘Early’ (2 p. m.) tuvo 1,1 de rating.

París Saint-Germain vs. Real Madrid Foto: Efe

Lo curioso del tema, es que esa cifra está por debajo, por ejemplo, del partido que disputaron en la fecha 10 de la Liga colombiana, el sábado 7 de septiembre (5 p. m.), Rionegro y Envigado, que marcó 1,2 de rating.

Es más, el clásico del oriente entre Cúcuta y Bucaramanga, disputado también el sábado 7 de septiembre, pero a las 3 p. m., tuvo más audiencia, con un rating de 1,3. Cabe destacar que todos estos partidos se pueden ver a través de canales cerrados de televisión.

Bucaramanga vs. Cúcuta Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Si se compara el PSG vs. Real Madrid contra algunos encuentros de la fecha 11 de la Liga colombiana se puede encontrar que su rating (1,1) estuvo por debajo de Envigado-Medellín (1,2), jugado el domingo 15 de septiembre a las 5:45 p. m.; Jaguares vs. América (1,5), disputado ese domingo, pero a las 3:30 p. m. Además, el juego Cali vs. Alianza Petrolera, desarrollado el pasado martes en el horario ‘Triple A’ estuvo muy cerca con un rating de 1,0.



Para citar otro ejemplo, Atlético de Madrid y Juventus jugaron el pasado miércoles otro encuentro que despertaba el entusiasmo de muchos hinchas. La gran constelación de estrellas, en especial Cristiano Ronaldo, hacía prever un encuentro que podría contar con una gran audiencia, pero terminó teniendo solo 0,6 de rating. Es decir que, comparado con la fecha 10 de la Liga colombiana, tuvo el mismo rating que Patriotas-Equidad, disputado el lunes 9 de septiembre en horario ‘Triple A’ (7 p. m.).

Juan Guillermo Cuadrado y su festejo de gol. Foto: REUTERS/Sergio Perez

Tuvo mejor audiencia que Atlético de Madrid vs. Juventus el encuentro entre Alianza Petrolera y Jaguares (0,8), disputado el sábado 7 de septiembre a las 3:45 p. m.



