Ramos calienta el clásico hablando de Messi, Ronaldinho y la afición

Con 35 años y el récord de más clásicos jugados entre Real Madrid y FC Barcelona, Sergio Ramos es una voz con autoridad para amenizar la antesala de estos encuentros.



Mientras que en la cancha se juegan el campeonato dos equipos separados en la tabla por dos puntos (Barcelona 65, Madrid 63), el capitán del equipo dirigido por Zidane lanzó este viernes la segunda temporada del documental sobre su vida en asociación con la plataforma Prime Video España.



Es un privilegio. Y creo que al final también es un premio. De momento soy el que más Clásicos ha jugado, así que no puedo faltar

Son 16 años en la plantilla del Real Madrid para el jugador surgido en el Sevilla. Tiempo en el cual coincidió con los mejores años de Lionel Messi en la vereda del frente, sobre el cual declaró en el documental que “si no lo hubiese tenido el Barcelona, y nosotros no lo hubiésemos tenido enfrente, creo que habríamos ganado bastantes títulos más. Hemos estado frente al mejor Barça de la historia”.



Sobre el mejor Barcelona que enfrentó, declaró que fue el dirigido por Guardiola. Plantilla en la cual se cruzó con los mejores años de Ronaldinho Gaucho, al cual afirma que aprendió a esperar, pues entrarle era prácticamente imposible ante sus acciones individuales.



Este es el segundo clásico que se juega sin afición desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, para Ramos los hinchas son un factor fundamental ante estos partidos: “Ellos no son conscientes de lo importante que son para nosotros. Necesitan mucho más ese cariño de lo que ellos piensan. Hay veces que con más o menos razón lo acabamos perdiendo por malos resultados. Para nosotros la afición es clave para ganar”.

