'Todos los clubes tienen la obligatoriedad de prestar a los jugadores'

Los clubes europeos, principalmente de Inglaterra y España, están empeñados en evitar que sus jugadores suramericanos viajen a sus selecciones para la disputa de la fecha triple de las eliminatoria sal Mundial de catar, programadas para septiembre.



El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a la situación y manifestó que confía en que la situación se va a resolver pronto, luego de que la propia Fifa indicara que los clubes están obligados a ceder a los jugadores.

"Aquí hay una aprobación de la Fifa ratificado ayer con firma del presidente donde dice que todos los clubes tienen la obligatoriedad de prestar a todos sus jugadores, cualquier otra cosa atenta contra la reglamentación de la Fifa, así que creo que después de esa carta el tema debe volver a la normalidad", dijo Jesurún en 'Blog Deportivo' de Blu Radio.



Aseguró que Colombia tiene todo lo logístico planificado para que los jugadores empiecen a llegar directamente a Santa Cruz de la Sierra entre domingo y lunes.

Y comentó que no contemplan que la negativa de los clubes pueda surtir efecto. "No está en la cabeza nuestra ni de Reinaldo Rueda, estamos convencidos y confiamos que la obligatoriedad que ha exigido Fifa tiene que aplicarse y los clubes tienen que soltar a los jugadores".



A la pregunta de si hay un plan B para jugar con futbolistas locales, dijo: "Descartado, eso no esta en la cabeza de nadie en la Conmebol".



Jesurún espera que opere el sentido común en los clubes europeos. "Pienso que debe operar el sentido común, que los clubes deben entender la situación atípica de las fechas que no se pudieron jugar y los jugadores se quedaron en Europa".



Finalmente, reveló que hay otros clubes en otros países que han puesto trabas al préstamo de los jugadores.

"No solo es Inglaterra, tenemos cartas de Italia y otros equipos. Hay selecciones con más jugadores en Europa que otros, pero se trata de una eliminatoria transparente y que todos estemos con nuestros mejores jugadores".





