¿Sí habrá eliminatoria en marzo? Jesurún analizó el panorama

A un mes de la eliminatoria al Mundial, la incertidumbre es total para las selecciones suramericanas por las dificultades que se han presentado para las futuras convocatorias. Colombia, por ejemplo, tiene la dificultad con los jugadores que actúan en Inglaterra, por la cuarentena estricta que tendrían que hacer los jugadores a su regreso a los clubes.

(Le puede interesar: Así se rompió la relación entre James y los históricos de la Selección)



Sobre esos temas habló este jueves el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien es optimista en que las jornadas 5 y 6 de la eliminatoria al Mundial se podrán desarrollar con normalidad , o con mínimos contratiempos, aunque dijo que se espera el visto bueno, en una decisión que se tomará la próxima semana.



"Estamos esperando la decisión la próxima semana sobre las eliminatorias del mes de marzo, estamos interactuando con los países de la Conmebol para tratar de que se puedan jugar los partidos sin ningún problema", dijo Jesurún en el programa 'El Alargue' de Caracol Radio.



Situación de Reino Unido: "El cuello de botella es el regreso y la obligatoriedad que tienen las reglas de salubridad de confinarse mínimo 10 días. Creo que la situación ha mejorado, no solo en Colombia sino en Europa, creería que no es diferente a lo que vivimos en octubre y noviembre, cuando finalmente realizamos la fecha Fifa casi sin problemas. Esperemos que la cosa siga mejorando y ojalá tener el visto bueno a través de la Fifa para que los jugadores puedan partir y cumplir sus compromisos y regresar a sus clubes sin traumatismo".



Copa América: "Con el ministro (de deportes) tenemos diálogo abierto, casi permanente, venimos trabajando con Minsalud en la posibilidad de tener publico en los partidos de la selección, la gente debe tener tranquilidad de que para la Copa América vamos a contar con publico, y sigo aspirando a una porción que se nos permita de público frente a Brasil, el 26 de marzo".

(Lea además: Ancelotti confirmó el tiempo de baja de Mina: no son buenas noticias)



El público: "Aspiro que si la puerta está cerrada, la abramos y lo analicemos. Hemos sido respetuosos con el Gobierno y sus decisiones para garantizar salud a Colombia, seguiremos disciplinados, pero si mejoran las cosas, de pronto tengamos una posibilidad, no lo descartamos".



Sí se hace la Copa: "La Copa no tiene discusión, va, es un anhelo que tiene la Conmebol, así como Argentina y Colombia, como sedes. Se jugará y con publico, es lo contemplado.



Rueda: "Sabemos de la experiencia del profe Rueda. El microciclo fue un éxito, y el trabaja de forma permanente. La tecnología ayuda para su contacto con los jugadores y su trabajo en sus clubes, y a la espera de la decisión final para entrar en la recta final de la convocatoria.



DEPORTES