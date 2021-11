¿Se va Reinaldo Rueda de la Selección Colombia? Esta es la verdad

Reinaldo Rueda no ha convencido a la mayoría de los aficionados al fútbol al frente de la Selección Colombia, pero lo respalda que está dentro de los cuatro clasificados de forma directa al Mundial de Catar 2022, así falten juegos definitivos.

Una vez se perdió con Brasil, 1-0, y se empató con Paraguay 0-0, mucha gente pidió la cabeza de entrenador, pues no les gusta cómo juega la Selección y la falta de gol es apremiante.



En medio de este momento que vive Rueda, difícil, por cierto, pues las voces de apoyo también se hacen sentir.

Habló fuerte el Presidente



Y una de ellas es la del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien respaldó la gestión del entrenador.



“No hay ninguna duda que su nombre no está ni siquiera en consideración para eventual cambio. El profesor Rueda tiene el apoyo absoluto del Comité Ejecutivo como lo tienen también los jugadores, todo el cuerpo técnico" aseguró Jesurún a Caracol Radio.



Y agregó: “"Somos muy cercanos con Rueda. Estamos en permanente contacto, él es el que está más preocupado por la situación, pero está muy centrado y muy ubicado en buscar los correctivos que necesitamos que no son nada diferentes al encuentro del gol".



Rueda no ha encontrado el equipo, los goleadores han fallado las opciones que han tenido y a pesar de eso, Colombia tiene limpia opción de clasificar a Catar 2022.



“"Hay una especie del síndrome del gol que indudablemente el cuerpo técnico tiene que trabajar con los mismos jugadores que también están preocupados. Los jugadores están convirtiendo goles en sus clubes, entonces hay un pequeño fusible que hay que arreglar", concluyó el dirigente.



