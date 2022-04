Ramón Jesurún habló este martes de la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica de la Selección Colombia, luego de la no clasificación al Mundial de Catar.

Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió al tema del señalamiento de culpabilidad de este fracaso de los dirigentes de la entidad.



Le pude interesar: (Luis Díaz anota con Liverpool: vea su nuevo golazo en la Liga Premier)

Frases que incomodan



“Siempre los culpables son los directivos, pero entregamos todo. Cuando clasificamos a los mundiales no fuimos los mejores directivos, fueron los técnicos y jugadores, y ahora cuando se pierde son los directivos los malos. La FCF trabaja en muchos frentes. Qué nos evalúen también por otras cosas. En la asamblea los verdaderos dueños del fútbol nos reeligieron por 4 años"., dijo el Caracol Radio.



Y agregó: “La gente del común solo ve el trabajo de la FCF ligado a la Selección, que es el producto que llama la atención. Hicimos nuestra tarea, se cumplió la logística, no hay queja del cuerpo técnico, Reinaldo estaba agradecido porque le dimos todo el apoyo, pero no se logra el objetivo. Con un solo gol en cualquiera de esos 7 partidos estaríamos clasificados al menos al repechaje. Eso es historia dolorosa y hay que seguir".



Luego, el Blu Radio, el dirigente se volvió a referir al tema y confirmó que los directivos irán a catar 2022.



“Al fin y al cabo esta es nuestra actividad. Y si tenemos que ir al Mundial, pues iremos. Que no haya clasificado la Selección al Mundial no quiere decir que nosotros nos tengamos que autodestruir", declaró.



"El fútbol es el fútbol y la gente cree que como directivos miramos o vivimos el mismo como lo viven los hinchas (sic), que compran un tiquete, se van, hace turismo. No, nosotros, este es el negocio nuestro, esta es la tarea nuestra. Es nuestra obligación y, si tenemos que ir al Mundial, ¿pues por qué no ir?”, concluyó el dirigente.



Le puede interesar: (¿Bielsa, Gareca o Alfaro para la Selección Colombia? Esto dijo Jesurún)



Deportes