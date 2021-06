Ramón Jesurún criticó la decisión del juez Pitana

La determinación del árbitro argentino, Néstor Pitana, en el juego Brasil vs. Colombia de la Copa América de no dar balón a tierra previo al 1-1 parcial, sigue dando de qué hablar.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió al tema y criticó la actuación del central.



“Es una jugada desafortunada, donde nosotros hemos considerado siempre que es un error humano, no se pasa por nuestra cabeza ni mala fe, ni nada por el estilo, un error de un árbitro que probablemente ha sido calificado como uno de los mejores del planeta, pero que consideramos que se equivocó cuando hay un claro contacto de la pelota con su cuerpo", afirmó Jesurún en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



Y agregó: “Creeríamos que ni siquiera ameritaba que tenía que ir al VAR, sino que debería hacer el balón a tierra, pero dejó jugar y se convirtió en un ataque prometedor y fue gol de Brasil”.



El dirigente señaló que la Selección jugó bien y que la derrota fue dolorosa, tras la polémica jugada.



“Triste, doloroso, porque el partido había sido muy bien planteado por el profesor Reinaldo Rueda, los jugadores venían trabajando con mucha disciplina y orden táctico y generó, lo que a nuestro juicio, fue el desenlace de un partido que se pierde cuando nunca merecimos que eso sucediera", afirmó.



Jesurún advirtió que espera que las autoridades de Conmebol analicen la carta de protesta que envió Colombia.



“De todas maneras la FCF hizo el reclamo respectivo ante la Conmebol pidiendo que se profundice y se investiguen estos hechos, nosotros consideramos que es un error humano clarísimo, de pronto compartido, no solo el árbitro central y esperamos que dentro de los análisis de los especialistas tomen una decisión. Nuestros asesores técnicos, que saben del arbitraje, que luego del juego interpretaron y nos ayudaron de todo lo que sucedió dando el pie y la seguridad de que nuestro reclamo es justo", declaró.





