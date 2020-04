Jesurún rompe su silencio: Queiroz ofreció bajarse el sueldo

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, rompió su silencio en medio de la crisis económica que su sector vive por la pandemia de covid-19. En una corta entrevista que permitió solo por escrito y vía conversación de WhatsApp reveló que el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, ya ofreció rebajarse el salario y aseguró que la entidad, a pesar de su solidez, no puede desfinanciarse.

“La Federación Colombiana de Fútbol es una entidad sólida, pero no rica, que tiene y genera muchas obligaciones. Hay que tener, pese al difícil momento, mesura y tranquilidad. Hace menos de cinco días repartimos a los clubes profesionales 11.000 millones de pesos, dineros que jamás en el pasado les habíamos entregado. La situación es difícil, pero no nos puede llevar a descapitalizar al ente rector, sin saber hasta cuándo será la crisis. Estamos tratando de obtener ayudas con la Fifa y la Conmebol, pero eso tiene sus trámites. Igual, la Dimayor trabaja en el mismo sentido. Lo importante es priorizar los gastos en temas de acuerdos en seguridad social y salarios: muchos clubes con éxito ya lo han hecho”.



Un presidente de club me dice que ‘la Federación y usted están pasando de agache’ en esta situación…

Ese presidente, sea cuál sea, que me llame y me lo diga directamente, y que no se escude en la prensa para hacerlo. ¡Con todos tengo línea directa!



Pero ese sentimiento o sensación de ausencia, por decirlo así, ¿qué opinión le merece?

Nota de la redacción: contrapregunta no contestada.



La Conmebol dice que tiene un fondo de 27 millones de dólares para lo que se disponga. ¿La Federación tiene un fondo así, y cuánto dinero tiene para poder tirar un salvavidas?

Los fondos de la Federación Colombiana de Fútbol son de dominio público y fueron aprobados en nuestra última asamblea.

¿De qué cantidad estamos hablando?

N. de la r.: contrapregunta no contestada. EL TIEMPO consultó a dos presidentes de clubes que asistieron a la asamblea del pasado 11 de marzo en la que se aprobaron los balances de la operación 2019. Según ellos, el Fondo de Solidaridad de la Federación cuenta con 24.000 millones de pesos.



Los directores técnicos de Uruguay y Ecuador anunciaron que se rebajarán el salario por la crisis. ¿Ya habló de eso con Carlos Queiroz, el técnico de Colombia, o no lo ha pensado?

Desde el comienzo de la pandemia, el profesor Queiroz y su cuerpo técnico, muy generosamente, ofrecieron a nuestro comité ejecutivo la reducción de sus salarios. Por el momento no ha sido necesario, pero el gesto es de un gran caballero.

¿Qué opina de la postura del Gobierno Nacional, expresada por Ministro de Deporte y por el Viceministro de Hacienda, de que no habrá tratamiento especial para el fútbol por la crisis?

La Dimayor jamás ha pedido tratamiento especial, ni mucho menos nada distinto a aspirar a unos créditos de fomento para los clubes, como a cualquier sector productivo del país. En eso ellos, en el Gobierno, han sido muy receptivos.

Asamblea de la Dimayor. Foto: Dimayor

¿La Federación buscará un acercamiento con la asociación de futbolistas, Acolfutpro, para llegar a acuerdos sobre rebajas salariales o acuerdos de pago o alguna fórmula parecida?

La Federación no es patrono de ningún jugador. Ese es un tema de los clubes con sus empleados.



A usted le consultaron, vía whatsapp, la idea de crear una "Villa de confinamiento deportivo" para terminar el campeonato en una sola sede. ¿No le parece que es arriesgar a los que allí estén?

Esa es una de las tantas ideas qué hay para cuando se pueda viabilizar la terminación de la Liga. Eso incluso en Europa se ha ventilado, pero es un tema de la Dimayor.



Si la emergencia se alarga, ¿la Liga podría darse por terminada tal como estudian algunas ligas en Europa o se buscaría otro formato para acabarla a más tardar en diciembre?

Lo ideal, si los tiempos y las condiciones se dan, es terminar los torneos compitiendo, cumplir con la Liga 1 y la Liga 2 Betplay de este 2020.

