James Rodríguez no está vetado, afirma Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló este martes de la ausencia de James Rodríguez de la convocatoria de la Selección Colombia para la triple fecha de la eliminatoria en septiembre.



(Le puede interesar: Eliminatorias: convocatoria de Colombia contra Bolivia, Paraguay y Chile)

El dirigente, en entrevista con 'Blu Radio', no evadió la pregunta sobre la situación del volante del Everton.



“Nada distinto a hacer fuerza porque rápidamente James vuelva a su ritmo de juego, no estoy muy enterado de donde va a jugar. Esperemos que solucione esto, es importante, un gran futbolista, goza del aprecio de nuestro cuerpo técnico", dijo el dirigente.

(Lea además: Las conclusiones de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la eliminatoria)



Precisó que las decisiones son del resorte de Reinaldo Rueda. "La convocatoria es del fuero del cuerpo técnico, esperemos que solucione su tema", dijo. Y agregó: "Aquí no hay vetos para nadie, nunca ha existido porque eso no está en nuestro léxico. Todos son aptos para estar en la Selección".



James no estuvo en los pasados juegos de la eliminatoria ni en la Copa América. Entró en discrepancias con el técnico Rueda por su lesión y , además, no tiene definido dónde va a jugar en esta temporada.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Eliminatorias: colombianos de la Liga Premier no serían prestados



-Faustino Asprilla vuelve a cargar contra James con dura crítica



-Andrés Román: de los dolorosos a los gloriosos, a la Selección Colombia