Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió a la polémica que se ha generado en el país sobre el uso de los estadios para conciertos.

Jesurún fue crítico del uso de los escenarios para eventos no futbolísticos y expresó su preocupación por estos eventos que, en sus palabras, están acabando con el fútbol.



"Me llegó una carta de Medellín en la que me dicen que en los próximos 4 meses hay 12 o 15 conciertos. Por favor, decirle a Nacional y a Medellín que están clasificados en Copas internacionales que no pueden utilizar los estadios", dijo el dirigente en As, al periodista César Augusto Londoño.



"Respeto los conciertos y los artistas porque además me gusta y cuando puedo ir asisto ¿Que no pueden ir porque hay que darle prioridad al concierto? Los estadios de fútbol se hicieron primero para el fútbol. A los estadios de fútbol y a los equipos hay que decirles ‘¿Tienen libre estas fechas?’ Sí o no. ¿Sería posible que podamos hacer un concierto? Ahí sí, pero es al revés. Aquí los conciertos están acabando con el fútbol y no debería ser”, agregó.



A la pregunta de si deben convivir los conciertos y el fútbol, comentó: "No, porque los escenarios no dan para ello, las fechas tampoco. A menos que haya un concierto un 28 de diciembre que no hay fútbol es aceptable, o el 10 de enero, o 15 de julio. ¿Por qué en estas fechas de receso no hay conciertos? Pero no puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla. Eso no puede estar pasando y el fútbol es primero en los estadios, así debe ser y desafortunadamente hay normas que no se están cumpliendo, le están dando prioridad a los conciertos y creo que eso le está haciendo mucho daño al fútbol. Aprieta los campeonatos porque tienen que aplazar partidos y ahí es donde se vuelve esa acumulación de fechas que produce lo que vivimos ahora que el partido de la Selección Colombia coincidió con la final de la Liga”.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Conmebol

Palabras de Jesurún

Nuevos estadios: “Creo que es un ideal que tarde o temprano debemos realizarlo. Son proyectos muy ambiciosos, hoy las condiciones económicas que tienen los clubes como fondos privados o propios para hacerlo no creo que sea muy realizable. Pero con el tema de figuras que han tenido mucho éxito en el mundo de empresas que han construido los estadios, los explotan ellos y 20 o 30 años después revierten a los clubes que han facilitado. Eso es una figura que ha funcionado muy bien y pudiera hacerse necesario que pensemos en esa necesidad. Pero mientras tanto, que no nos ataquen, ni nos quiten el espectáculo. Es que no hay nada que genere más alegría que el fútbol en este país. Pero cada día nos ponen más obstáculos y eso no puede ser":





Eliminación de Qatar: “La eliminación de Qatar sin duda alguna fue muy dolorosa porque no lo merecíamos, futbolísticamente teníamos todo para llegar. Pero pasaron cosas insólitas durante estos cuatro años. La más grave de todas fue que durante 7 partidos no marcamos un gol. Lo más grave es que con un solo gol en cualquiera de esos juegos hubiéramos llegado al Mundial. Creo que es la eliminación más insólita de cualquier equipo en el mundo, uno solo que hubiéramos convertido nos hubiera llevado a Qatar. Pero el dolor que me causó eso me duró bastante tiempo y todavía me duele”.

Reinaldo Rueda: “El informe de Rueda se resume en esto, los 7 partidos que inexplicablemente los jugadores regresaban a sus equipos y a los 3 días convertían goles. Pero es el juego, quiso la vida que sucediera, doloroso, pero las lágrimas ya se secaron porque no podemos quedarnos enterrados y estamos optimistas para que volvamos a tener este poderío que tuvimos los 8 años anteriores”.



Pékerman: “Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pékerman es el que dice ‘no quiero seguir’, si no quiere seguir pues no sigue. Nunca le dijimos a Pékerman que no seguía. Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Nos dijo en nuestra sala de juntas, ‘muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia’, y no continuó”.

Néstor Lorenzo (izq.) y Ramón Jesurún (der.), en la presentación del DT de la Selección Colombia. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO



Lorenzo: "Néstor encarna lo que pretendíamos nosotros luego de lo de Qatar. Una persona seria, buen ser humano, líder. De gran conocimiento del FPC por obvias razones. Con experiencia como número uno, tuvo experiencia en Mundial como jugador y DT por los procesos en Brasil y Rusia con nosotros y encarnaba lo que nosotros pretendíamos. En eso el Comité fue tajante y nos apoyó en que el hombre era Néstor Lorenzo”.



La reventa de la boletería: “Resumo lo que pasó. Se hizo una convocatoria sin obligación de hacerla, porque somos empresa privada, para un operador de venta de boletería y la ganó una persona con una cifra que era mayor que el segundo en casi 10.000 millones de pesos. Ellos ganaron eso, la boletería era de ellos y compraron toda la boletería de los 9 partidos de las Eliminatorias. Luego hubo algunas fallas desde el punto de vista competitivo que generaron una investigación.



Inexplicablemente llegó la Superintendencia de Industria y Comercio y nos vinculó a nosotros. Si le vendemos la boletería a una persona, ellos son los dueños de toda la boletería y la pregunta es: ¿van a regresar a donde nosotros a decirnos que nos hagamos socios para revender boletas? Si es que pasó lo de la reventa de boletas, sobre eso no opino. Totalmente absurdo. Es como si yo te compro un carro, te lo pago a precio comercial y te digo a los 3 días: ‘úsalo cuando quieras’. Lo de la SIC fue una perversidad y lo más absurdo del mundo, un odio al fútbol. El otro día el director de la SIC dijo que había puesto una multa por 300.000 millones de pesos y que esa noticia no había salido, pero por la que nos puso a nosotros duró 20 días dándose gusto en todos los medios porque era el fútbol, no hay nada más mediático".





