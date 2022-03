Este jueves los rumores se confirmaron: Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), está en Catar, el país que recibe este año la Copa del Mundo y que este viernes, a las 11 a.m. (hora de Colombia), tendrá el sorteo de los países clasificados.



Un video que se hizo popular en redes demostró que el dirigente barranquillero está en suelo catarí a pesar de que no han pasado todavía 48 horas de la eliminación de la Selección Colombia del camino mundialista. ¿A qué se debe su presencia en el emirato?

¿Por qué Jesurún está en Catar?

Ramón Jesurún. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

El primer motivo que explica la presencia de Ramón Jesurún en Catar es que este jueves, en Doha, se llevó a cabo el 72° Congreso Mundial de la Fifa, evento que convoca a los representantes de las 211 federaciones integrantes de la asociación y a los líderes de las seis confederaciones afiliadas.



Aunque sobre el papel es obligatoria la asistencia de los dirigentes al evento, dada la emergencia del covid-19, este año la presencialidad no era obligatoria.



"La fifa decidió que los miembros de las asociaciones que no pudiesen viajar a Catar podían asistir al Congreso de manera virtual", fue el anuncio que se proyectó este jueves en la junta presidida por Gianni Infantino, máximo mandatario del ente que rige el fútbol mundial.

El mensaje que se vio en la reunión de Fifa, este jueves. Foto: Instagram Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. (@alejandrodominguezws)

Además de ser la cabeza de la FCF, Jesurún ostenta el cargo de tercer vicepresidente de la Conmebol, motivo que también tendría que ver con su presencia en Catar, pues este viernes, en Doha, se celebrará el 75° Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

