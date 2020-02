Presidente de la Federación, tajante con la polémica de James

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le puso fin a los rumores sobre la charla que tuvieron el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, y el volante James Rodríguez, sobre la posibilidad de que el jugador no venga a jugar los partidos de la Eliminatoria Suramericana, contra Venezuela y Chile, porque supuestamente no tiene asegurada su titularidad.

Jesurún afirmó que de rumores no habla y lo único que le importa es hablar sobre los temas positivos que hay en la Selección Colombia.



“Yo creo que de rumores no hablamos y acá estamos simplemente en manos de rumores y con todo el respeto hay que ser positivos, propositivos y vamos hacia adelante”, aseguró.



Por otro lado, afirmó que James es un jugador comprometido con la Selección Colombia y que se va a contar con él para el inicio del sueño hacia el Mundial de Catar 2022.



“Lo único que puedo decir es que si hay un jugador que se emociona con una convocatoria a la Selección es James. Si hay un jugador que siempre ha estado comprometido con la camiseta de la Selección es James. Si hay un jugador con el que seguramente vamos a contar en estas Eliminatorias es con James, como con el resto de grupo de compañeros”, añadió.



Todo esto nació cuando una versión de prensa aseguró que en la charla que tuvieron Queiroz y James en Madrid, el técnico le dijo que no podría asegurarle la titularidad, teniendo como respuesta que de suplente “no venía".



“Se reunieron. Tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, dijo el periodista Javier Hernández Bonett en ‘Blu Radio’.



EL TIEMPO conoció que efectivamente el jugador no estaba de acuerdo y que a él no le parecía correcto, pero que en ningún momento le habría dicho a Queiroz que él no vendría a la Selección Colombia, así no fuera titular.



