Ramón Jesurún se lamenta por no hacer la Copa América: 'Les quedamos mal'

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reconoció que aún siente dolor por que el país no hubiera hecho la Copa América 2021, aunque aseguró que el torneo se hizo con total éxito en Brasil.

La Selección dirigida por Reinaldo Rueda terminó en el tercer lugar de esta edición del certamen, tras haber perdido en semifinales contra Argentina en lanzamientos desde el punto penalti.



"El dolor de saber que no hicimos la Copa en Colombia, cuando estábamos muy preparados, y segundo, cuando el comportamiento que tuvimos en Brasil fue bastante bueno, en el fondo uno dice por ahí, que si hubiera sido en Colombia, quién sabe... De pronto hubiéramos sido campeones de la Copa América. No hay que negar que siempre hay un plus cuando uno juega de local", aseguró Jesurún a 6 a. m. de Caracol Radio.



El dirigente espera que lo sucedido con Colombia, que perdió la sede poco antes de que se hiciera el torneo después de que el Gobierno solicitara aplazarla por la pandemia de covid-19, no afecte una posible aspiración futura para recibir el certamen.



"Debemos cicatrizar alguna herida que puede haber quedado. Realmente, Argentina y Colombia les quedamos mal al resto de colegas de Suramérica, hay que reconocerlo", señaló.



"Finalmente la Copa América se hizo con un profundo éxito en Brasil. Ya miraremos cuáles son las opciones y las aspiraciones, porque también hay que entender las que tendrán otros países", agregó Jesurún.



Por otra parte, el presidente de la FCF celebró la decisión de que se permitiera aumentar el aforo del estadio Roberto Meléndez al 50 por ciento de su capacidad para el próximo partido de Colombia como local en la eliminatoria como local, contra Chile, el 9 de septiembre.



"Las cifras críticas que presentan Barranquilla han bajado ostensiblemente con los casos de contagio y fallecidos. Incluso, nos alegra la baja ocupación que tienen las UCIS de los hospitales y las clínicas", explicó.



"El alcalde de Barranquilla nos dio la autorización de tener en el partido contra Chile el aforo del 50 por ciento. Lo que tasamos es tener en las tribunas 23.500 personas", concluyó.



