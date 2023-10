Ramón Jesurún enciende la polémica al hablar del fútbol femenino: 'Hay poco apoyo'

El fútbol femenino en el país ha tenido un importante crecimiento en los últimos años. La Selección Colombia es una de las pruebas más palpables: en la última Copa América terminó como subcampeona tras perder la final contra Brasil, y en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda llegaron a los cuartos de final tras dejar una gran imagen.



Sin embargo, el fútbol femenino no tiene el apoyo que se espera en Colombia, así lo aclaró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien habló del tema en Win Sports y le envió un claro mensaje al público.



El directivo, que ha recibido algunas críticas por el poco apoyo que ha tenido el balompié femenino en el país, indicó que está en plena evolución, pero faltan patrocinadores y más esfuerzos para lograr hacer una Liga femenina competitiva.



“El fútbol femenino es un producto que apenas está en ebullición y tratando de evolucionar, no solo en Colombia, en el mundo. Los clubes profesionales no tienen presupuestos para hacer equipos femeninos. Sin embargo, están haciendo esfuerzos inmensos y buscan competir”, dijo Jesurún.

Gianni Infantino y Ramón Jesurún Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Jesurún hizo una fuerte crítica a aquellas personas que están usando el fútbol femenino para hacer 'show' y que buscan reconocimiento sin 'empaparse' del tema.



“La gente ha utilizado el tema del fútbol femenino como un vehículo publicitario, para hacer ‘show’ y hacerse notar. Pero no entran a la base, que es que los patrocinadores son muy pocos”, fue contundente Ramón Jesurún.

Facebook Twitter Linkedin

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Conmebol

Por último, el presidente de la FCF le envió un dardo a las personas que piden apoyo al fútbol femenino, hizo énfasis en la Copa Libertadores femenina que se está llevando a cabo en nuestro país.



“Trajimos la Copa Libertadores femenina y los estadios semivacíos. Los mejores clubes del fútbol femenino en Sudamérica están acá y los estadios semivacíos. ¿Entonces?”, finalizó Jesurún.

☕☀ "El fútbol femenino es un producto que está apenas en ebullición" Ramón Jesurún, presidente de la FCF. #PrimerToque pic.twitter.com/GBADeAYUMr — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 10, 2023

