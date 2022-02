Colombia perdió 1-0 con Argentina, la clasificación al Mundial de Catar está muy lejos, lejísimos, pues no solo se depende de lo que hagan los dirigidos por Reinaldo Rueda, sino de los demás resultados.

Hoy, cuando el equipo está cerca de ser eliminado, las críticas llueven, se buscan los culpables y se señala lo que se tiene que hacer.



La virtual eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar es el mayor fracaso del comité directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, presidido por Ramón Jesurún.

Resultados desde el 2015

Ramón Jesurún asumió la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol en noviembre de 2015, tras la salida de Luis Bedoya, que renunció para colaborar con la justicia de Estados Unidos por su participación protagónica en el escándalo de corrupción de los derechos de televisión de la Confederación Suramericana de Fútbol dentro del caso conocido como el ‘Fifagate’.



Jesurún, que era el primer vicepresidente de la Federación por ser el presidente de la Dimayor (la rama profesional), tuvo que ‘lidiar’ con el entrenador argentino José Pékerman, contratado por Bedoya en enero del 2012.



Jesurún, como el resto del comité ejecutivo de la Federación, no tuvo una relación fluida con el técnico, al que no le renovó contrato en septiembre del 2018, tras la participación en el Mundial de Rusia.



La decisión estaba tomada meses atrás, como lo comprobó y publicó EL TIEMPO, en una reunión, casi informal, de presidentes de equipos profesionales realizada en Rusia, en julio, justo en plena participación colombiana en la Copa del Mundo; y que, además, tenía el aval de Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación por ser el presidente de la Difútbol (rama aficionada).



La gestión deportiva de esta administración, no solo en la selección de Mayores, sino en todas las categorías, ramas y divisiones, ha sido discreta.

Resultados deportivos de su gestión

Estos son los resultados deportivos obtenidos en la administración Jesurún:



Masculino



Eliminatorias mundialistas



Clasificó a Rusia: recibió al equipo después de la segunda fecha de la eliminatoria. El técnico era José Pékerman, que venía nombrado por Luis Bedoya.



Casi eliminado en Catar tras haber nombrado a Carlos Queiroz (hasta la cuarta fecha) y a Reinaldo Rueda, a la fecha. Va de séptimo, casi eliminada.

Yerry Mina. Perú ganó el encuentro 1-0 contra la selección Colombia, por el clasificatorio al mundial de Qatar 2022. 28 de enero 2022. Foto: Foto: Cristian Álvarez

Copa América

Tercero en la Centenario 2016.



Eliminado en cuartos en Brasil 2019



Tercero en Brasil 2021



Suramericano Sub-15



Cuarto en el Grupo A en Argentina 2017, pasaban dos a las finales



Tercero en Paraguay 2019



Suramericano Sub-17



Tercero en Chile 2017, clasificó al mundial



Último y sin ganar puntos en Perú 2019, la peor actuación de Colombia en toda la historia.

Yerry Mina en la disputa el balón con Christian Cueva, de Perú, en el partido por el tercer puesto de la Copa América entre Colombia y Perú. Foto: EFE

Mundial Sub-17

Eliminado en octavos de final en India 2017



Suramericano Sub-20



Último en el hexagonal final en Ecuador 2017



Cuarto en Chile 2019, clasificó al Mundial, pero no a los Panamericanos de Lima (entraban tres)

Mundial Sub-20

Cuartos de final en Polonia 2019



Preolímpico Sub-23



Último en el cuadrangular final, clasificaban dos (jugó de local).

Juegos Olímpicos



Cuartos de final en Río 2016



Juegos Bolivarianos



Oro en Santa Marta 2017



Juegos Centroamericanos y del Caribe



Oro en Barranquilla 2018



Juegos Suramericanos



Bronce en Cochabamba 2018

Categoría femenina

Copa América



Cuarto en Chile 2018, afuera del Mundial y de Olímpicos, clasificó a Panamericanos



Suramericano Sub-17



Cuarto en Venezuela 2016, no clasificó al Mundial (entraban tres)



Subcampeón en 2018



Mundial Sub-17



Afuera en primera ronda en Uruguay 2018



Suramericano Sub-20



Tercero en Ecuador 2018, no clasificó al Mundial (entraban dos)



Juegos Bolivarianos



Oro en Santa Marta 2017



Juegos Centroamericanos y del Caribe



Afuera en primera fase en Barranquilla 2018



Juegos Panamericanos



Oro en Lima 2019

Futsal masculino

Copa América



Eliminado en primera fase en Argentina 2017



En juego en 2022



Suramericano Sub-20



Eliminado en primera fase en Uruguay 2016



Eliminado en primera fase en Perú 2018



Eliminatorias



Eliminado en primera fase en Paraguay 2016, sexto lugar



Eliminado en primera fase en Brasil 2020, quinto lugar



Mundial



Octavos de final en Colombia 2016, afuera contra Paraguay por penaltis

Futsal femenino

Copa América



Segundo en Uruguay 2017



Tercero en Paraguay 2019



Suramericano Sub-20



Cuarto en Chile 2018



Fútbol playa



Copa América



Eliminado n primera fase en Brasil 2016



Último en Perú 2018



Eliminatorias



Eliminado en primera fase en Paraguay 2017, sexto lugar



Eliminado en primera fase en Brasil 2019, sexto lugar



Cuarto en Brasil 2021, eliminado del Mundial (clasificaban tres)



Suramericano sub-20



Cuarto en Uruguay 2017



Eliminado en primera fase en Paraguay 2019



