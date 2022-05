El delantero colombiano Rafael Borré aseguró este martes que "jugar una final con el Eintracht es muy lindo", en alusión a la de la Liga Europa que su equipo disputará el miércoles en Sevilla ante el Rangers de Glasgow.

El exjugador del Villarreal y del River Plate, que a sus 26 años cumple su primera temporada en el conjunto de Fráncfort, recordó otra final que disputó, la de la Copa Libertadores con el conjunto argentino, y destacó que "ésta será la primera en Europa".



De Barranquilla a Sevilla

"La Copa Libertadores suma como una experiencia. Son momentos diferentes", dijo el delantero internacional colombiano, quien se refirió a su compañero de selección Alfredo Morelos, quien actualmente está en el Rangers escocés pero que no podrá jugar la final por lesión.



"Tuve la oportunidad de hablar con él. Es una lástima que no pueda estar en la final. Mañana lo volveré a ver, Me une una gran relación", subrayó Borré, quien espera que sea él quien se pueda llevar la final porque el Eintracht "forma un grupo unido, tanto para atacar y defender, lo que ojalá pueda dar el título".



Su equipo, en un video, recreó la vida del fútbolista colombiano.



