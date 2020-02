Un ídolo de River reveló que Borré rechazó una oferta de Europa

Rafael Santos Borré se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes en el actual momento de River Plate. El colombiano lleva 12 goles en 19 partidos en la Superliga Argentina y el año pasado tuvo una destacada actuación en la Copa Libertadores, en la que incluso marcó gol en la final contra Flamengo.

La gran actuación de Borré despertó de nuevo el interés por él en Europa. Cabe recordar que del Deportivo Cali, el barranquillero fue transferido al Atlético de Madrid en 2016, pero nunca jugó en ese club: fue cedido al Villarreal y después de un año pasó a Argentina.



Enzo Francescoli, uno de los ídolos de River y hoy directivo del club, reveló que hubo un interés del Atlético por repatriarlo y que eso estuvo a punto de generar un conflicto entre los dos equipos.

“Salimos hace 15 días de un gran lío, en el cual estuvo casi a punto de irse Borré”, reveló Francescoli en el programa ‘Closs Continental’. El club español aún conserva el 50 por ciento de los derechos deportivos del colombiano.



El uruguayo dio detalles de lo sucedido. “Atlético de Madrid casi se lleva a Borré, ya con el torneo empezado. La verdad es que no lo tuvimos que convencer. Él mismo dijo que no se quería ir, eso habla muy bien de Rafa. No estaban dadas las condiciones. Fue algo sorpresivo, también me llamó mucho la atención que el Atlético se comportara así”, declaró.



Francescoli añadió que por lo sucedido, dejó de hablarles a los directivos del club español. “Esa no es la manera de laburar. Hasta ahora hemos hecho las cosas bien con Borré, de poner en el nivel mundial a un jugador que ellos ni habían tenido en cuenta. Pudimos haber hablado con la verdad y nos podíamos haber entendido. No hay por qué mentir, no hablé más con ellos. Él mismo dijo que no se quería ir y él mismo habló con el Atlético para no irse”, explicó.



El uruguayo también se refirió al caso de Juan Fernando Quintero, quien no ha tenido continuidad tras recuperarse de una lesión de rodilla.



Ante la pregunta de que si era fácil que volviera a entrar en el equipo, Francescoli respondió: “No, no es difícil. Lo que pasa es que cuando hay un mecanismo que funciona sí es difícil entrar. Marcelo (Gallardo), en nuestra época, tenía un nivel espectacular, era de Selección y no encontraba lugar, salía en el banco. Eso también es parte del juego y de estar en un plantel tan importante como el de River”, aseguró.



