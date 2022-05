El delantero colombiano del Eintracht de Fráncfort, Rafael Santos Borré, que convirtió el tiro decisivo que le dio a su equipo el título de la Liga Europa en la tanda de penaltis (5-4) ante el Rangers de Glasgow, afirmó tras la final disputada en Sevilla que se va a "quedar con este recuerdo toda" su "vida".

"Siento mucha felicidad y emoción. Había soñado con una noche histórica para el club y para mí. Es mi primer título europeo y me llena de felicidad haber podido ayudar al equipo", declaró a Movistar Borré, quien también logró el 1-1 con el que el Eintracht empató ante el Rangers escocés en los 90 minutos reglamentarios y que dio paso a la prórroga.

'Un recuerdo para siempre'

El goleador de Barranquilla recalcó que "es algo muy lindo", un recuerdo que conservará para siempre, y añadió: "ojalá mis hijos también se acuerden de esto toda la vida". "Nos hemos enfrentado a grandísimos equipos, ha sido una final dificilísima y no imaginaba esto, pero sabía que con mi experiencia, y en estas competiciones que me gustan, podía ayudar al equipo. Hoy se me dio y ahora a disfrutar", aseveró el delantero el Eintracht alemán.



Borré también tuvo palabras para los aficionados de las 'Águilas" y dijo que "son fantásticos", que les "acompañan a todas partes" y ahora están "muy felices", y que "ellos fueron una parte importante también de este título".



EFE

