Santos Borré, otro club se fija en el delantero

Mientras Rafael Santos Borré disputa la Copa América con la Selección Colombia analiza su futuro, algo que no está muy claro a esta altura del año.

El delantero tiene varias ofertas para salir de River Plate, pero el club argentino se aferra a no dejarlo ir, aunque no se ve muy posible.



Europa parece ser el destino del goleador y ahora se advierte que el Rangers de Escocia entra en la puja por contar con él.



Según Football Insider, Rangers, el club que dirige Steven Gerrard y en el que milita un colombiano, Alfredo Morelos, tiene una oferta lista para Santos Borré, quien quedará libre a finales de junio.



“El Rangers ha puesto la mira en fichar a Santos Borré, sensación de River Plate. El exdelantero del Atlético de Madrid de 25 años quedará fuera de contrato en el club argentino a finales de este mes. Fuentes de Ibrox han alertado a los Rangers y tienen un interés concreto, pero se enfrentarán a la competencia de múltiples clubes", se lee en el medio británico.



