Borré, en su presentación en Eintracht: 'Quiero contagiar mis ganas'

Rafael Santos Borré ya conoció a sus nuevos compañeros en el Eintracht Frankfurt, el equipo con el que jugará después de su gran paso por River Plate. El colombiano se alista para debutar en la Bundesliga y vivir su segunda experiencia en Europa, tras su paso por el Villarreal.



Estas fueron sus palabras en la presentación a los medios de Latinoamérica:

El cambio de River a Alemania. "Vengo de un club muy ganador, que compite por todos los títulos, conseguimos grandes cosas juntos. Quiero tener mi mentalidad, contagiar mis ganas a todo el equipo. Se vienen haciendo las cosas muy bien, el entrenador tiene una idea de juego muy interesante y quiero aportar todo lo que yo sé".



La expectativa en el Eintracht. "Es un lindo reto, en cuanto a la adaptación a una nueva liga. Es una liga muy competitiva, los equipos salen a proponer, a buscar los partidos. Estoy muy motivado por empezar a jugar con mi nuevo club. Sé que va a ser importante el vestuario, el ambiente que tengamos. Las primeras horas he sentido un ambiente muy rico, creo que me voy a adaptar rápidamente al haber españoles, portugueses, hay un vestuario de muchas nacionalidades y eso me va a servir".



Contacto con otros colombianos que ya jugaron la Bundesliga. "Me sirve porque son jugadores que ya lo han vivido y eso para mí es bueno, ya sé cuáles son las virtudes de este fútbol y como adaptarme un poco más rápido a lo que se vive acá".



Cómo vio a su reemplazo en River, Lucas Romero. "Pude ver solo una parte, porque coincidió con el vuelo a Fráncfort. Pero desde que él llegó pude hablar con él, le dije que llegaba a un gran plantel, a un equipo que se brinda al máximo, con grandes compañeros. Sé que le va a ir muy bien, trabaja bien, lo he enfrentado, tiene mucha nobleza. La idea es adaptarse a un equipo que siempre quiere tener el control del juego y los delanteros debemos ayudar a eso: las ocasiones de gol las va a tener y las va a saber aprovechar".



La presión por reemplazar a André Silva, que hizo 28 goles y se fue al RB Leipzig. "En ese sentido no tengo ninguna presión, sé la calidad de jugador que soy, sé lo que hizo André: hizo su camino y yo vengo a marcar el mío. Vengo con la mentalidad de hacer mi nombre aquí y pensar mi propio espacio".



La hinchada. "Llego a un equipo que tiene una hinchada increíble, que lo vive con mucha pasión. Lo poco que he podido ver e instruirme, es un hincha que va a estar siempre con nosotros, eso es importante. Se van a encontrar un jugador muy competitivo que va s dejar lo mejor para el equipo".



El puesto en que jugó en la Copa América. "Yo en la Copa América me sentí cómodo, el profe Reinaldo lo habló conmigo desde el primer momento, que me quería utilizar en diferentes posiciones. Teníamos delanteros como Miguel (Borja) y Duván (Zapata), que eran más referentes de área, entonces que yo le podía dar resultado ahí. Acá no he podido hablar con el entrenador de ese tema, pero cuando hablé con él en el primer momento le dije que me puedo adaptar a otras posiciones. Eso dependerá del sistema que el entrenador quiera".



La experiencia del primer paso por Europa. "Para mí es muy importante: llego mucho mas maduro al Eintracht, después de un paso importante por River, en conceptos y mentalidad llegó de otra forma".





Lo que puede ayudar esta experiencia a la Selección. "La filosofía alemana a nivel mundial es un ejemplo para muchas selecciones. Lo que pueda aprender acá va a servir mucho para la Selección, aportar mi talento y conocimiento y Dios quiera que para las próximas convocatorias llegue con más experiencia y madurez".



