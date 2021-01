¿Cuál será el futuro de Borré? Podría quedar libre en junio

Rafael Santos Borré, delantero colombiano de River Plate, es hoy uno de los más cotizados del mercado en Suramérica. Hoy es el segundo goleador de la Copa Libertadores, con seis anotaciones, empatado con Eduardo Salvio, de Boca Juniors, y con dos tantos menos que Fidel Martínez, del Barcelona.

A pesar de sus buenas actuaciones, el futuro de Borré aún no está definido y en junio de este año podría quedar con sus derechos deportivos en la mano.



(Lea también: ‘Quédese, profe’: el ruego de jugadores chilenos a Reinaldo Rueda)



Cabe recordar que Borré fue comprado por el Atlético de Madrid al Deportivo Cali a mediados de 2015 por cinco millones de euros, pero el club colchonero prácticamente nunca lo utilizó.



El primer año lo cedió al Cali, luego estuvo una temporada en el Villarreal y finalmente, a mediados de 2017, pasó a River Plate, donde permanece hasta hoy.



River y Atlético de Madrid comparten hoy, en partes iguales, los derechos económicos del jugador. De manera que, si el club argentino quiere retenerlo, debe negociar.



“Para que River se pueda sentar a negociar con Borré, primero tiene que pagarle al Atlético 3,5 millones de dólares por el 25 por ciento del pase”, explicó el periodista Javier Gil Navarro en ESPN. “River no tiene ese dinero. El juego es que, si el Atlético no lo quiere y llega a junio sin contrato, pierden los dos”, agregó.



(Le puede interesar: ¿Será la vencida? Fernando Gaviria ya fue vacunado contra el covid-19)



Borré, por ahora, no tiene ofertas de otros clubes, más allá de rumores que lo han vinculado a otros mercados, y siempre ha estado agradecido con River y con el DT Marcelo Gallardo por el crecimiento que ha tenido en su carrera.



En diciembre, el manager de River, Enzo Francescoli, dijo que el tema estaba en tratativas.



(En otras noticias: Karim Benzema reaccionó con ironía a su llamado a juicio por chantaje)



"Estamos negociando con los representantes de Borré, De La Cruz y Montiel. No creo que haya problema con ninguno, al menos por ahora en las charlas que hemos tenido, no veo inconvenientes. Es difícil por la situación de incertidumbre que vive el país, negociando en pesos con jugadores que son extranjeros”, declaró a Radio Club 947 de Argentina.



DEPORTES