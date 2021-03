Rafael Santos Borré: nuevo capítulo de la novela sobre su futuro

Rafael Santos Borré protagoniza la novela del 2021 para River Plate. Tras la salida de Ignacio Fernández como única baja sustancial en el equipo de Marcelo Gallardo, a fines de febrero el delantero colombiano decidió rechazar una suculenta oferta de Palmeiras con un contrato de alrededor de 15 millones de dólares por cinco años. Su decisión se basó en dos puntos fundamentales: quiere seguir en el club al menos hasta junio y pretende dejarle un rédito económico sin irse libre, a pesar de que su contrato vence en tres meses. Pero, ahora, la historia tiene un nuevo capítulo. El equipo brasileño vuelve a la carga por él y hasta el técnico Abel Ferreira lo presionó públicamente.

Mientras André Cury, famoso intermediario brasileño, va y viene desde Brasil a la Argentina para intentar destrabar la negociación, el entrenador portugués de Palmeiras fue contundente: “No esperaré mucho. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, no le tomó dos meses responder. Así que hay decisiones que tenemos que tomar”, disparó en una entrevista con UOL.



(Lea también: Cata Usme sigue hablando duro y piensa en la final de la Libertadores)



Frente a esta situación, y ante la insistencia para sumarlo a su equipo, en el Verdão ya se piensa en cambiar la estrategia para sumar al colombiano. ¿La idea? Realizar una nueva oferta con un contrato similar para Borré, pero con una suma de dinero fija (serían alrededor de tres o cuatro millones de dólares) para River a modo de resarcimiento al no poder concretar una venta. De esta manera, se cumplirían las pretensiones de los tres involucrados.

Abel Ferreira, DT de Palmeiras. Foto: AFP

Por un lado, Palmeiras sumaría al delantero que pretende y River no se quedaría con las manos vacías. Por el otro, Borré emigraría con un contrato exorbitante e impagable para el fútbol argentino y le dejaría una suma de dinero al club, un punto fundamental. Es que, desde un primer momento, a pesar de no sellar su renovación, el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo dejó en claro que su intención no era abandonar en condición de libre la institución. Por eso desestimó la primera negociación con los brasileros: siempre puso como prioridad asegurar un porcentaje de una futura venta para River o una suma fija de dinero, que hasta podría salir de su contrato. Por respeto y gratitud.



(Además: En plata blanca: así le fue a la Federación Colombiana de Fútbol)



El contrato del atacante de 25 años vence en junio de 2021 y el club de Núñez comparte el pase con Atlético de Madrid. En agosto de 2017 abonó 3,5 millones de euros por el 50 por ciento y, en caso de renovar el vínculo, está obligado a abonarle a los españoles otros 3,5 millones de euros por un 25 por ciento más de su ficha. Por eso, a pesar de que en el club había confianza para poder extender el vínculo, hoy la posibilidad parece más alejada. “No tengo la menor idea de lo que va a pasar. Él se está tomando su tiempo para pensar y creo que está muy bien. Debe buscar lo que más le convenga y si puede ser River vamos a hacer el intento. Pero no debe apurarse a decidir”, fueron las últimas palabras del presidente Rodolfo D’Onofrio sobre la situación.



Mientras tanto, Sao Paulo, otro de los clubes que lo seguía de cerca, se bajó de la pelea: contrató de Éder, delantero brasilero que jugó en la selección italiana. Y los sondeos de las franquicias estadounidenses (Minnesota, New York y Toronto) no prosperaron.



(En otras noticias: El DT del América femenino explica las claves para ser finalista)



De esta manera, Ferreira aguarda por conocer cómo prosigue la negociación por Borré y agregó: “Me gusta que los hinchas conozcan la realidad del club para ajustar expectativas. Vivimos en un contexto difícil. Cuando ganas, las expectativas aumentan. Quiero que firmes a Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, pero quiero que la afición se dé cuenta de que estamos Vivimos en un contexto en el que todos tenemos que pensar con mucho cuidado lo que vamos a hacer. Tenemos que reforzar al equipo dentro de nuestras capacidades para tener un club estable. Mis jugadores lo saben”.



La Nación (Argentina)

GDA

Más noticias de Deportes

- El abecé del sorteo de la Liga de Campeones: así lo puede seguir



- La arquera que dejó el Esmad para ser la heroína del América femenino



- James, la 'megaestrella' que tiene disparadas las cifras del Everton