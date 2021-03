¿Qué le dijo Gallardo a Borré sobre su futuro?

Sigue en incertidumbre el futuro de Rafael Santos Borré, delantero colombiano de River Plate al que le llueven ofertas, mientras decide dónde seguirá su carrera.

Este miércoles el técnico de River, Marcelo Gallardo, contó cuál fue la charla que sostuvo con el atacante colombiano, respecto a la decisión que vaya a tomar.



"Me parece que acá el va a tomar una decisión, se tiene que tomar el tiempo. Hablo mucho con él, y eso fue una opinión de qué haría yo. Solo dije que lo que decida lo haga convencido de lo que sienta, y si no lo estaba, que no tome ninguna decisión. Y de acuerdo a sus posibilidades, sabrá qué va a hacer, pero con tranquilidad".

Solo dije que lo que decida lo haga convencido de lo que sienta, y si no lo estaba, que no tome ninguna decisión.

TWITTER

Este martes Gremio, que era uno de los interesados, descartó el fichaje del futbolista colombiano. Se especula que tiene ofertas importantes de Europa, mientras River es consciente que es muy difícil retenerlo.



"River Plate siempre va a ser una posibilidad para Rafael Santos Borré. El tema es que hoy es muy difícil poder competir con otros mercados, es algo real. Borré sabrá qué es lo que va a hacer con tranquilidad. Mi opinión fue que mantuviera la calma y dejara que las cosas sucedieran con naturalidad", dijo Gallardo.



