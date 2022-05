Rafael Santos Borré no olvidará nunca el 18 de mayo de 2022. El delantero colombiano fue clave para darle al Eintracht Frankfurt su segundo título en la Europa League, que no ganaba, con su antigua denominación, Copa Uefa, desde la temporada 1979-80.

Borré logró este miércoles su tercer título internacional, tras conseguir la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana con River Plate.



Además, Borré se sumó a la lista de jugadores colombianos que han ganado la Europa League, en la que Radamel Falcao García y Carlos Bacca tienen papel protagónico.



"Siento mucha felicidad y emoción. Había soñado con una noche histórica para el club y para mí. Es mi primer título europeo y me llena de felicidad haber podido ayudar al equipo", declaró Borré a Movistar.



La actuación de Borré generó reacciones en redes sociales y los memes no se hicieron esperar. Incluso, llegaron a comparar al colombiano con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

