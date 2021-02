Santos Borré: gran oferta de Palmeiras y la respuesta del colombiano

Rafael Santos Borré es el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo y en la actualidad sigue representando su carta ofensiva más determinante. Sin embargo, River Plate se debate entre retener sus goles y el dilema económico. Ante el interés de Palmeiras, de Brasil, tuvo que hacer cuentas. Porque el artillero colombiano puede irse libre en junio próximo, fecha en la que finaliza su contrato. ¿Pudo emigrar ahora también? Sí, pero en la noche de este jueves se supo que rechazó la idea de dejar River ya.



Le puede interesar: (Análisis: Colombia, con el peor promedio de efectividad).

El delantero le interesaba a Palmeiras y a franquicias estadounidenses (Minnesota, New York y Toronto ya sondearon al entorno del colombiano). Pese a eso, en River había confianza en llegar a un acuerdo con el jugador, renovar el vínculo e impedir que se vaya libre en junio. El tema es que renovar con Borré también le exigiría un desembolso económico del que no estaría tan convencido de realizar.



El club millonario es dueño del 50 % del pase de Borré y, para mantenerlo en el plantel, debe adquirir otro 25 % de la ficha que hoy es propiedad de Atlético de Madrid por un total de 3.500.000 euros. River ya había pagado por el delantero colombiano 3.500.000 euros por la mitad del pase. Como el contrato de Borré vence en junio, la única chance que tenía la entidad millonaria de recibir dinero era transfiriéndolo ahora. Si bien todavía Palmeiras no había charlado cara a cara con la dirigencia de Núñez, se supo que si River se desprendía ahora de Borré, podría haber recibido US $ 4.000.000.



También lea: (Sebastián Villa: fin de la novela con Boca Juniors).



Borré juega con el ímpetu de siempre y sigue haciendo goles. En la última fecha fue quien abrió el marcador para la goleada contra Rosario Central 3-0, en el Monumental. Y después del encuentro, dijo: "Está avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos llegaran. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. No hay un mejor lugar para mí que River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado".



La oferta que recibió Borré de Palmeiras fue impactante: un contrato de 10.000.000 de dólares a ganar en cinco años, más otros US $ 4.000.000 de ganancia si la transferencia se hacía ahora. Pero lo que dijo Borré hace unos días era cierto: no pretendía irse mal de River, quería que las instituciones negocien entre sí. Por eso anoche agradeció el interés, pero les comentó a los dirigentes brasileños que por el momento seguirá en Núñez.



Además: (¿Sí habrá eliminatoria en marzo? Jesurún analizó el panorama).



Gallardo, por las dudas, tomó medidas en la jornada de este jueves: el centrodelantero Federico Girotti, que iba a jugar con la reserva, volvió a concentrarse con la primera a pedido del DT. ¿Otro indicio que reafirmaba que Borré podría haber emigrado ahora? Ya en el mercado de pases, el entrenador millonario había contratado un N° 9 para moldear a futuro más allá de usarlo en presente: Agustín Fontana, de Banfield.



Hasta ahora, River vendió en este mercado a Santiago Sosa a Atlanta United, de los Estados Unidos, e Ignacio Fernández a Atlético Mineiro, de Brasil. Pero parece que podrá -al menos por ahora- retener a Borré, su carta ofensiva más importante.



LA NACIÓN

GDA